Dinheiro da Vale vai para obras

Avenida em Belo Horizonte e Contagem sofre com os temporais, que provocam alagamentos e deixam rastro de destruição. Chuvas de ontem interditaram a via (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 03/02/2020)





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), usou as redes sociais ontem para anunciar que, entre as medidas de reparação da Vale, pela tragédia de Brumadinho, foi destinada uma verba de R$ 298 milhões para ajudar a solucionar o problema de enchentes no córrego do Ferrugem, na Avenida.Tereza Cristina, em Contagem e Belo Horizonte. “Reservamos, entre as medidas de reparação da Vale, R$ 298 milhões para ajudar a solucionar o problema de enchentes no córrego do Ferrugem e Tereza Cristina em Contagem e BH. O Estado mantém diálogo com as prefeituras dessas duas cidades para levar adiante essa solução”, escreveu o governador.





À tarde, choveu forte em pelo menos três regiões da capital mineira e a Defesa Civil de Belo Horizonte anunciou o bloqueio da Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, devido ao alto risco transbordamento do Córrego Ferrugem e Riberão Arrudas. A via ficou fechada por 10 minutos. Na Região Centro-Sul e Barreiro, a chuva foi forte. Na Região Oeste também houve temporal.





Sempre que a temporada de chuvas chega na Grande BH, a Avenida Tereza Cristina, entre a capital e Contagem, se torna uma área de risco para a população. Isso porque sempre que chove na região, enchentes na via são frequentes, deixando caos e destruição. A expectativa é de que os recursos do acordo com a Vale solucionem o problema nos próximos anos.





No início do mês, o governo de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) assinaram com a Vale um acordo de R$ 37,68 bilhões para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho.





Alerta





As chuvas fortes não dão trégua e a Defesa Civil emitiu na manhã de ontem alerta de precipitações com volume de até 50 milímetros até a manhã de hoje. A previsão é de pancadas com trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais em torno de 50km/h. As chuvas registradas em Belo Horizonte desde o início deste mês já estão 68% acima da média histórica para fevereiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





“Em BH, choveu até agora 305,2 milímetros, 68% acima da média do mês, que é 181,4 milímetros. No ano passado, foram 392 milímetros de chuva. O fevereiro mais chuvoso foi o de 1978, com 487,3 milímetros”, detalhou o meteorologista Cléber Souza, na manhã de ontem. Na madrugada, a capital teve chuvas, mas de fraca intensidade.





Estado

Conforme Cléber Souza, do Inmet, as regiões Norte e Leste podem registrar as chuvas mais intensas no estado. Lá, a previsão para ontem era de céu encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Havia possibilidade de temporais. Assim como na capital, nas demais regiões a previsão era chuvas de forma isolada. A menor temperatura no estado foi 14°C no Sul e a maior era prevista para o Triângulo Mineiro, com 36°C. As chuvas no estado ocorrem por influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) que, uma vez formada, provoca chuvas por até sete dias.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz