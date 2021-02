Vereadores querem proibir fabricação, venda e queima de fogos em BH

São três Projetos de Lei em andamento na Câmara Municipal de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) fogos de artifício na capital. São três projetos de lei, todos ainda no primeiro turno em andamento, e ainda não foram aprovados. Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte querem proibir a fabricação, comercialização e utilização dosde artifício na capital. São três projetos de lei, todos ainda no primeiro turno eme ainda não foram aprovados.

A justificativa dada é para proteger a fauna e flora da cidade, já que os animais podem ficar desorientados com o barulho, por terem ‘uma sensibilidade auditiva muito superior a humana’. Além dos animais, proteger a audição dos idosos e bebês está no objetivo do projeto.

Outro PL, apresentado pelos vereadores Wesley (PROS) e Irlan Melo (PSD), no dia 1º de fevereiro, também está em andamento na Câmara. O projeto de lei 19/2021 faz as mesmas proibições, mas estende a qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, como foguetes de apito ou lágrimas, morteirinhos de jardim e similares.

A multa por descumprimento prevista neste PL é de R$ 3.000 para pessoa física e R$ 10.000 para pessoa jurídica, com valor dobrado em caso de reincidência. A justificativa neste caso, é, além do efeito causado nos animais, os possíveis incêndios que as partículas de dióxido de carbono (CO2), liberadas com a queima dos artefatos, podem iniciar. Outro ponto citado é a dificuldade em reciclar o material e acidentes provocados pelos fogos.

Apesar dos dois novos projetos, um terceiro circula na Câmara Municipal de BH desde 2013. O PL 462/2013 foi apresentado na época, pelo vereador Bim da Ambulância e pretende estabelecer regras para o comércio de fogos de artifício da classe "C" e "D" na capital.

Dentre as normas, estão a proibição da venda para menores de 18 anos, multa no valor do salário mínimo vigente na data da infração, sendo o dobro em caso de reincidência, e cassação da licença de funcionamento do estabelecimento que persistir em descumprir a lei. Entre os motivos, o projeto destaca que os fogos de artifício causam danos diversos às pessoas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria