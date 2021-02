Lagoa Formosa decreta toque de escolher a partir desta sexta-feira

Lagoa Formosa tem toque de recolher entre as 21 e 5 horas. Medida precventiva contra contaminaçao do coronavírus (foto: Wikipedia/divulgação)

A Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa (18,1 mil habitantes, no Alto Parnaíba) decretou o toque de recolher na cidade (das 21 às 5 horas) a partir desta sexta-feira (19/02), numa tentativa de frear o avanço dos casos de coronavírus (COVID-19). O toque de recolher e outras medidas restritivas na cidade, como o fechamento do comércio não essencial, determinadas por meio de decreto municipal, valem por 15 dias.

Com o endurecimento das medidas mais restritivas, Lagoa Formosa acompanha a decisão adotada em Patos de Minas (153,8 mil habitantes), principal cidade do Alto Paranaíba, onde os casos de coronavirus dispararam neste mês, gerando a superlotação dos hospitais.

Em Patos de Minas, desde esta quinta-feira (18/02), entrou em vigor um decreto municipal que determina o lockdown parcial (proibição da circulação de pessoas em praças, parques municipais e pistas de caminhadas) e o toque de recolher (das 22 horas às 5 horas) pelo prazo de 15 dias.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, Patos de Minas já teve 7.699 casos confirmados de coronavírus e 128 mortes provocadas pela doença. Somente neste mês foram 21 óbitos. Já em Lagoa Formosa foram registrados até agora 1.158 casos da COVID-19 e 18 óbitos pela doença respiratória.

Entre as medidas restritivas adotadas em Lagoa Formosa chama atenção a proibição de missas e outras celebrações nas igrejas pela próxima quinzena. A restrição foi adotada logo depois do início da Quaresma, que começou na Quarta-Feira de Cinzas (17/02).

Em Patos de Minas as igrejas também deverão permanecer fechadas pelos próximos 15 dias. Em Lagoa Formosa, entre outras restrições ao comércio, está proibida a venda de bebidas alcoólicas. Estabelecimentos do comércio essencial como supermercados e padarias podem atender presencialmente, mas com ocupação de no máximo 30% da capacidade.

Restaurantes, lanchonetes podem vender somente pelo sistema delivery, com a proibição do consumo local. Já os postos de combustíveis podem funcionar somente no horaio das 5 às 20 horas. Salões de beleza, barbearias, clínicas estéticas, academias, centros de ginástica, atividades de educação presencial e clubes de pesque-pague estão proibidos de funcionar.

Também estão suspensos eventos como festas de casamento e de aniversário.