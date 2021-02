Atualização das ondas vale a partir deste sábado (20/2), com duração de uma semana (foto: Agência Minas)

Segundo a nova atualização do Minas Consciente, divulgada nessa quarta-feira (17/2) pelo Comitê Extraordinário COVID-19 do Governo de Minas Gerais, todas as principais microrregiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão na onda vermelha, a forma mais restritiva do plano estadual de retomada das atividades econômicas. A atualização passa a valer a partir deste sábado (20/2) e com tempo de duração por uma semana.

(foto: Agência Minas)

De acordo com a Agência Minas, até esta semana, apenas as microrregiões de Araxá e João Pinheiro não estavam classificadas na onda vermelha.

Apesar de não seguirem as normas do estado, Uberlândia e Uberaba têm decretos municipais repletos de restrições, já que, atualmente, os números de novos casos por dia, doentes ativos e ocupações dos seus leitos hospitalares estão em índices preocupantes.

As duas cidades saíram do Minas Consciente em setembro do ano passado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

Confira como ficaram as microrregiões, segundo a Agência Minas, após atualização do Minas Consciente:

• Araxá: regrediu de onda pela segunda semana seguida, passando da amarela para a vermelha;

• Frutal/Iturama/Uberaba: permaneceu na onda vermelha pela terceira semana seguida;

• Ituiutaba: permaneceu na onda vermelha pela segunda semana seguida;

• João Pinheiro: após três semanas na onda verde, regrediu diretamente para a vermelha;

• Patos de Minas: permaneceu na onda vermelha pela segunda semana seguida;

• Patrocínio/Monte Carmelo: também permaneceu na onda vermelha pela segunda semana seguida;

• São Gotardo: permaneceu na onda vermelha pela terceira semana seguida;

• Paracatu: também permaneceu na onda vermelha pela terceira semana seguida;

• Uberlândia/Araguari: permaneceu na onda vermelha pela quinta semana seguida.