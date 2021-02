Pais protestam em onze escolas de BH pelo retorno das aulas presenciais

Coroas de flores fixadas na porta do Colégio Loyola. Pais pedem retorno imediato das aulas presenciais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) mineira amanheceram cobertos de flores fúnebres, que remetem à morte da educação. Estampado em faixas e cartazes, o recado é claro: “Volta as aulas já!”. Ao menos onze colégios particulares da capitalamanheceram cobertos de flores fúnebres, que remetem à morte da educação. Estampado em faixas e cartazes, oé claro: “Volta as aulas já!”.









“Sabemos que a reabertura depende do poder público, que cassou o alvará dos colégios. Mas nós queremos que eles se posicionem, que se juntem a nós para exigir que o prefeito priorize a educação. É um absurdo que ele tenha liberado até música ao vivo nos bares, mas ainda não tenha uma data para retomar um serviço tão essencial como a escola”, protesta Andrea Ballesteros. Ela é mãe de uma menina de 10 anos matriculada no Colégio Loyola, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH.





“É importante lembrar que não queremos apenas o retorno das aulas no setor privado. Sabemos que, para os alunos das escolas públicas, a retomada é ainda mais urgente”, complementa a médica.