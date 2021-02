Centro-Oeste recebe 15 transferidos

Vista do Hospital Regional de Divinópolis: nos últimos dias, cidade recebeu 12 pacientes do Alto Paranaíba com COVID-19 (foto: PMD/Divulgação %u2013 24/3/20)





A falta de leitos em Coromandel, no Alto Paranaíba, forçou novas transferências de pacientes para outras cidades da macrorregião Oeste, além de Divinópolis, para onde já vinham ocorrendo, para tratamento contra a COVID-19. Formiga recebeu seis pessoas e Pará de Minas outras duas. Só para o Centro-Oeste, foram transferidos 15 pacientes ao longo dos últimos dias.





Dos seis pacientes que chegaram a Formiga, três já receberam alta. Dois estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e um internado na enfermaria. Todos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia. A assessoria de comunicação da prefeita informou que eles chegaram em dias alternados. São quatro homens e duas mulheres. A idade deles não foi informada. A transferência foi realizada via aérea, com apoio do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais.





A Santa Casa de Formiga conta com 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com quadro clínico compatível como novo coronavírus. Deste total, 90% estão ocupados. Já dos 34 clínicos, a taxa de ocupação é de 65%, segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde publicado nesta terça-feira (16/02).





Já Pará de Minas recebeu duas pacientes com COVID-19 transferidas de Coromandel na terça-feira. Elas têm 61 e 72 anos e chegaram intubadas à cidade em um helicóptero do Corpo de Bombeiros. Em estado grave, ambas foram levadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC).





No sábado, a Regulação Hospitalar do SUS solicitou quatro vagas ao HNSC e, na segunda-feira, outras duas. Por enquanto, apenas as duas mulheres foram levadas para Pará de Minas e seguem internadas.





“A gente tem uma baixa ocupação dos leitos COVID-19 neste momento. Como eles são custeados e mantidos pelo estado, ele faz esse remanejamento quando acha necessário. Da mesma maneira, se acontecer uma superlotação dos leitos na nossa região, os nossos pacientes também serão remanejados para outras regiões que tenham melhores condições para atender. O importante, quando se trabalha em rede, é prestar o atendimento de saúde necessário seja a quem for. O Estado vem há alguns dias pedindo a reserva de leitos. É nosso papel fazer o ajuste necessário para atender a demanda e acabou que esses pacientes nunca chegaram, foram remanejados para outros hospitais. Mas hoje eles solicitaram essas duas vagas e recebemos as duas pacientes”, explicou o provedor da Irmandade Nossa Senhora da Conceição, Paulo Duarte, em entrevista a uma rádio local.





Atualmente, o HNSC dispõe de 20 leitos de CTI e outros 20 de enfermaria reservados exclusivamente para o tratamento de pacientes com COVID-19. Segundo o último boletim epidemiológico municipal, a unidade de saúde tinha 15 pacientes internados, sendo seis no CTI e nove na enfermaria. Divinópolis recebeu 12 pacientes do Alto Paranaíba, sete deles de Coromandel e os demais de Monte Carmelo.





*Amanda Quintiliano Especial para o EM