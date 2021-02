Música ao vivo liberada

Em meio à pandemia, flexibilização foi saudada pelo setor, que agora espera aumento nas vendas na capital (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 19/9/20)





Bares e restaurantes de Belo Horizonte podem retomar as apresentações de música ao vivo a partir de hoje. A autorização consta na Portaria 0060/2021, publicada ontem no Diário Oficial do Município (DOM). Os estabelecimentos, contudo, não têm permissão para oferecer espaço para dança nem devem deixar que o público fique de pé, para evitar aglomerações.





A norma fixa também protocolos para a performance dos músicos. As casas ficam obrigadas a instalar barreiras físicas de vidro ou acrílico para separar os artistas dos clientes. Além disso, os cantores, instrumentistas e técnicos estão proibidos de circular em meio à plateia e precisam usar máscaras sempre que for possível, como nos intervalos entre as apresentações.





A liberação foi vista com otimismo pelo setor. Paulo César Pedrosa, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sindibares), acredita que esse é um avanço que sinaliza outros que ainda devem ocorrer.





“Notícia melhor do que essa não teve. A gente sempre procurou o diálogo e o equilíbrio. A tendência agora é melhorar. Se os indicadores diminuírem mais, é questão de tempo. Tenho certeza de que, devagarzinho, nós vamos voltando ao normal”, disse.





Pedrosa conta ter recebido ligação de empresários que questionam a proibição de dança nos estabelecimentos, o que prejudica ainda as casas de shows. Mas prevê que o veto cairá em breve. “Essa coisa da dança acho que vai ser o próximo passo. Eu explico pra eles (empresários) que é preciso ter um pouco de paciência. Não podemos desafiar a ciência. Eu fui vítima de COVID-19, fiquei 14 dias internado, sei que o negócio não é fácil, mas logo tudo se ajeita”, afirma Pedrosa.





Com as novas normas, ele projeta incremento na comercialização de produtos. “O que importa é que a notícia foi muito boa. Já é um alento e nos proporciona um crescimento de aproximadamente 20% nas nossas vendas. Essa é a expectativa nossa.”





A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) também vê como medida acertada a liberação, mas considera tardia. “Já podia ter sido liberado antes”, cobra o presidente da entidade em Minas, Matheus Daniel.





“Não tem por que essa proibição. Os bares não são fontes de contaminação”, alega, sem sustentação científica. Ele avalia como 'equívoco' o fechamento dos estabelecimentos durante o período de carnaval. “O bar fechado empurra as pessoas para a clandestinidade. As pessoas passam a se divertir em locais que não têm qualquer controle. Foi um erro muito grande.”





Outra reclamação da Abrasel é com relação aos protocolos. “Algumas coisas não fazem sentido, como o uso da máscara pelo artista, e ainda a necessidade de anteparo de acrílico, que custa R$ 1 mil. Precisa ser melhorado esse protocolo”, sugere.





Ainda assim, Matheus ressalta que a liberação é positiva e reforça a necessidade de colaboração da população. “Precisamos lembrar também que a gente precisa que o público chegue mais cedo às casas, já que encerramos às 22h. É importante ainda que os frequentadores contribuam, cumprindo os protocolos, tudo vai dar certo”, acredita.





ÁLCOOL

Desde 6 de fevereiro, o consumo de bebidas alcoólicas está permitido em bares e restaurantes durante todo o período de funcionamento (entre as 11h e as 22h, de segunda-feira a domingo). Para desestimular aglomerações, porém, houve restrições no período de carnaval, com redução do horário de atendimento e ainda fechamento no fim de semana.





Permitido, mas...

Vetado espaço para dança e público de pé





Barreira de acrílico entre músicos e plateia





Sem compartilhamento de microfones





Artistas não podem circular em meio à plateia





Uso da máscara quando possível





Proibida exibição de eventos esportivos





Orientação ao público sobre protocolos sanitários anti-COVID