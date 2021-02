Grave acidente interdita totalmente a BR-040 em Congonhas (MG)

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente fecha os dois sentidos da BR-040, na altura do Km 603, em Congonhas, Região Central de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (17/2).

De acordo com oao menos uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. O helicóptero da corporação está no local para conduzir uma das vítimas, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) vai socorrer outra.

A batida envolveu dois carros e duas carretas. Um dos veículos de carga transportava ácido sulfúrico e bateu contra o outro, que levava sucata. Depois, outros dois carros também colidiram. O acidente aconteceu por volta das 17h30.

Segundo a Via 040, concessionária do trecho, houve tombamento da carga reciclável. A batida aconteceu nas proximidades da comunidade do Pires, em Congonhas.

Ainda de acordo com os bombeiros, houve derramamento de óleo na pista.

Por conta do ácido sulfúrico, o Batalhão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres do Corpo de Bombeiros se desloca ao local para verificar se há perigo de um novo acidente.

Por volta das 19h, a Via 040 informou que o congestionamento era de seis quilômetros no sentido Rio de Janeiro. E de três em direção ao Distrito Federal.

A concessionária informou que não há previsão de liberação do tráfego.