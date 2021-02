Motociclista morre ao bater em caminhão na BR-381; trânsito é interditado

Acidente ocorreu na BR-381 a 10 quilômetros de Naque (foto: Google Street View/Reprodução)

Um acidente na BR-381, na altura do quilômetro 210, complica o trânsito no final da tarde desta quarta-feira (17/2), no sentido Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Um motociclista sofreu múltiplas fraturas e morreu depois de bater em um caminhão.









Por volta das 17h30, a Polícia Rodoviária Federal ainda estava no local, apurando a dinâmica do acidente. A perícia e o rabecão foram acionados para remover o corpo da vítima.