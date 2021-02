COVID-19 leva alta tensão ao 'nariz' de MG

PMMG/Divulgação (foto: Equipe de saúde da Polícia Militar embarca em avião em Belo Horizonte com destino a Coromandel e Uberlândia)









A alta acelerada dos casos de coronavírus e a falta de leitos Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – o nariz de Minas (veja mapa) – assustam cidades e mobilizam autoridades. Em Coromandel, a prefeitura precisou implantar barreiras sanitárias e toque de recolher para conter o novo coronavírus. Enquanto isso, Uberlândia registrou a maior quantidade de mortes por COVID-19 em apenas um dia. A situação é tão grave que fez o governo do estado enviar uma força-tarefa a essas cidades ontem, com profissionais da Secretaria de Estado de Saúde, Hospital Eduardo de Menezes, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A pressão não se restringe a essas regiões. Diante de uma alta de 3,2% no número de casos e 4,1% nas mortes em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus na última semana em Minas, o governo decidiu também suspender cirurgias seletivas em todo o estado (leia texto nesta página).

O decreto publicado pela Prefeitura de Coromandel que impõe o estado de calamidade pública começou a valer ontem. Entre as medidas, a prefeitura anunciou a proibição da circulação de pessoas na cidade após as 20h. Também devem ser instaladas oito barreiras sanitárias com a finalidade de orientar e fiscalizar a população sobre as medidas de prevenção e contenção ao COVID-19. Ninguém poderá entrar ou sair do município a não ser por motivo justificado. A restrição é válida até 23 de fevereiro.

A cidade soma 1.063 casos confirmados da infecção, que já matou 24 pessoas no município. A Secretaria de Saúde de Coromandel ainda investiga se outras nove mortes foram causadas pelo novo coronavírus. De acordo com a administração municipal, não há disponibilidade de leitos de UTI e respiradores nas cidades da região suficientes para atendimento à demanda atual de pacientes. Todos os 26 leitos de enfermaria e sete de UTI estão ocupados.

Durante a visita das autoridades ontem, o secretário de Saúde de Minas Gerais, o médico Carlos Eduardo Amaral, esteve na Santa Casa de Misericórdia. “O nosso objetivo é ajudar no que for preciso, tanto na organização da regulação, do fluxo de pacientes, quanto na estruturação da assistência”, explicou o secretário.

Logo depois, a equipe foi também a Uberlândia, sede da macrorregião Triângulo Norte, “para avaliar as medidas necessárias de isolamento social, ampliação da capacidade assistencial do número de leitos, e o que se fizer necessário”, observou Amaral. No município, o secretário de Estado de Saúde visitou o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

Na segunda-feira (15/2), Uberlândia registrou recorde de mortes por COVID-19 em 24 horas. Foram 14 vidas perdidas para a doença. A ocupação de leitos de UTI no município e em toda a Região do Triângulo Mineiro é alta, sempre beirando 100%. Com o pico de mortes em apenas um dia, a cidade chegou a 897 óbitos em decorrência do coronavírus. Antes disso, o pior dia havia sido em 1ª de setembro de 2019, quando foram confirmadas 11 mortes pela doença.

Ontem a Câmara Municipal de Uberlândia precisou ser fechada para sanitização extra depois de quatro vereadores da atual legislatura testarem positivo para COVID-19. Uma assessora parlamentar da casa morreu durante o fim de semana e uma das legisladoras está internada por complicações da doença. O expediente deve retornar hoje ao meio-dia.





MEDIDAS Para reforçar as ações de enfrentamento à COVID-19 nessas cidades, o governo de Minas enviou ontem profissionais da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), médico infectologista e paliativista do Hospital Eduardo de Menezes da Rede Fhemig e equipe de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Com a ida da equipe técnica, a SES pretende também avaliar as medidas de biossegurança e manejo clínico dos pacientes. “Esperamos poder ajudar as equipes de saúde municipal e regional na melhoria dos processos de contenção de crise local”, relata a médica infectologista do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (Cievs Minas), Tânia Marcial.

Uma equipe de apoio assistencial e de planejamento da Polícia Militar, com um médico intensivista e uma infectologista, dois enfermeiros, dois fisioterapeutas e um técnico de enfermagem, chegou a Coromandel ontem. Eles devem permanecer na cidade por 48 horas, quando serão substituídos por outra equipe. A expectativa é de que a troca nesse intervalo de tempo siga até a estabilização da crise.

Além do apoio assistencial, a Polícia Militar também vai reforçar a fiscalização na cidade devido à restrição provisória da circulação de pessoas. "A Polícia Militar atuará, além da frente assistencial e de apoio técnico à gestão da crise na saúde local, em ações de preservação da ordem e garantia da lei, especialmente após a prefeitura decretar 'quarentena’, apoiando o município com nossas guarnições e efetivo, orientando a população sobre a grave situação, auxiliando fiscalizações e, eventualmente, advertindo aqueles que insistirem em descumprir as medidas sanitárias”, informa o coronel Eugênio Valadares, diretor de Saúde.





MONTE CARMELO O prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha (PSD) fez no domingo um pronunciamento nas redes sociais em que aborda a falta de cilindros vazios de oxigênio para atender pacientes com o novo coronavírus. Em entrevista ao Estado de Minas, ele afirmou que pessoas que foram a cidades próximas podem ter carregado a COVID-19 e pressionado o sistema de saúde.

“Estamos muito próximos de Caldas Novas, em Goiás, cidade que recebe muitas pessoas da região, então, no fim do ano, muitas pessoas foram para Caldas Novas, viajaram para outros lugares, e nós estávamos alertando. E tem essa possibilidade de ter carregado a doença sem saber. Até 27 de janeiro, havia 18 mortes na cidade. Hoje, mais que o dobro. Os números de um mês equivalem a um ano, basicamente”, afirmou.





PATROCÍNIO Sem mais vagas nos leitos de UTI e enfermaria para casos de COVID-19, a Prefeitura de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, também decretou novas normas restritivas ao comércio na cidade pelo período de 10 dias para tentar conter o avanço do coronavírus na região. Ainda estão proibidos eventos esportivos e a venda de bebidas alcoólicas. Até o dia 22, segundo o novo decreto, está permitido no município apenas as aberturas de postos de combustíveis, supermercados, açougues e padarias, mas respeitando todas as medidas sanitárias e limite máximo de pessoas, dependendo do tamanho do local.





TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES No domingo, cinco pacientes das cidades de Coromandel e quatro de Monte Carmelo foram transferidos para Divinópolis, na Região Centro-Oeste do estado. Foram mobilizados médicos e enfermeiros para a assistência durante o transporte aeromédico, realizado em parceria com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros.

A SES-MG informou que as centrais regionais de regulação assistencial acompanham ininterruptamente as solicitações de vagas, avaliando as condições clínicas dos pacientes para a transferência. “Não mediremos esforços para que todo cidadão mineiro tenha atendimento. Mas peço à população que faça sua parte. A pandemia não acabou. Portanto, as medidas preventivas devem ser seguidas. Fique em casa sempre que possível”, afirma Carlos Eduardo Amaral.tor Rt saiu de 0,95 para 0,94 e continua na zona controlada, abaixo de 1. A única estatística que aumentou foi a taxa de ocupação das enfermarias: de 47,9% para 48,5%. Ainda assim, o parâmetro permanece na fase controlada.