EUA acusam mineiro de terrorismo

O pastor Douglas Gonçalves ao lado da mulher, Daiana Alves: família nega acusações da polícia norte-americana (foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Tim Filho

Especial para o EM

O imigrante valadarense Douglas Gonçalves, de 30 anos, está preso nos Estados Unidos sob a acusação de terrorismo. Segundo a polícia dos Estados Unidos, ele teria ameaçado um ataque à rede supermercadista Wegmans, no estado de Massachusetts. O brasileiro é pastor auxiliar na Igreja Philadelphia Ev. Church, em Framingham, e foi detido por agentes do FBI em casa, em Natick, em 5 de fevereiro.

Contra ele pesa o fato de ter enviado mensagem ao supermercado, via e-mail, dizendo que entraria em uma loja atirando contra os funcionários. Familiares negam. A motivação estaria ligada ao fato de ter sido dispensado de um sistema virtual de delivery que prestava serviços ao supermercado, o Instacart, e ter atribuído a motivação a queixas de funcionários, o que a família também contesta.

Douglas é acusado ainda de fraude de identidade e posse de documentos fraudados no Departamento de Registro de Veículos Automotores. Ele está sob custódia no presídio de segurança máxima em Billerica, em Massachusetts. Hoje, será ouvido pela Justiça local.

Familiares e amigos de Douglas contestam as acusações contra o pastor. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, feita no sábado, a mulher do valadarense, a missionária Daiana Alves, disse que ele jamais ameaçaria qualquer pessoa “por ser um homem de Deus”. Ela afirma ter sofrido muito ao ver a polícia norte-americana entrar em sua residência, vasculhar tudo e tratar todos como criminosos.

Daiana disse que precisa de ajuda de amigos para divulgar o que ela considera como injustiça que está sendo cometida contra seu marido e também para custear as despesas para contratar o advogado que vai defender Gonçalves. Os honorários desse profissional chegam a US$ 12.500 – quase R$ 70 mil na conversão atual.

Fernanda Pires, amiga da família, e que participou da transmissão ao vivo, sustenta que as alegações sobre o caso seriam desencontradas, porque nem Gonçalves nem sua família teriam sido informados sobre o teor das acusações da polícia e da Justiça dos EUA.

“Nós temos fé em que os mesmos jornais que estamparam a foto do Douglas com as acusações vão estampar novamente a sua foto, em breve, noticiando que ele é um homem de caráter, um inocente”, disse, durante a transmissão.