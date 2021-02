São José, novo santuário

Para o padre José Cláudio Teixeira, titular da Paróquia São José, o templo se tornou patrimônio de fé da cidade (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS )

A Igreja São José, uma das mais antigas da capital e por onde passam diariamente, em tempos normais, milhares de pessoas, vai se tornar santuário. A informação é do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, que abre hoje a Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 (CEF 2021), reunindo igrejas cristãs, e está em plena comemoração do centenário da Arquidiocese de BH. A cerimônia religiosa para elevação do templo a santuário será em 19 de março, data consagrada ao esposo de Maria, pai adotivo de Jesus e padroeiro da paróquia, conduzida pelos padres redentoristas.

Uma igreja ou outro local sagrado se torna santuário quando "os fiéis, em grande número, por algum motivo especial de piedade, fazem peregrinações, com aprovação da autoridade da Igreja local (bispo ou arcebispo)". No território da Arquidiocese de BH, que reúne 28 municípios, há 11 santuários, sendo cinco na capital – Nossa Senhora da Boa Viagem, São Paulo da Cruz, Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, da Saúde e da Paz (Padre Eustáquio) e São Judas Tadeu – e em Caeté, Brumadinho, Confins, Contagem, Santa Luzia e Sabará.

Titular da Paróquia São José e futuro reitor do santuário, localizado na Avenida Afonso Pena, no Centro de BH, o padre redentorista José Cláudio Teixeira destaca o reconhecimento e lembra que a igreja é um polo de peregrinação tanto de moradores como de pessoas de municípios vizinhos: "Estamos muito satisfeitos, pois se trata de um local de evangelização, de fé, que já é um santuário no coração do povo. Antes da pandemia do novo coronavírus, cerca de mil pessoas participavam da missa de domingo."

A elevação da igreja a santuário ocorre num período muito especial para os católicos, particularmente para a legião de devotos de São José. Em 2021, são comemorados os 150 anos da declaração do esposo de Maria como padroeiro da Igreja Católica e das famílias.

MINISTROS O casal Danilo Assis, servidor público estadual, e Chirley Ribeiro, ambos ministros da eucaristia na São José, está sempre presentes nas celebrações da paróquia ao lado dos filhos Pedro, de 14 anos, e Laura, de 10. "Gratidão e felicidade são as duas palavras para este ano dedicado ao glorioso São José, pois teremos nossa igreja elevada a santuário, ponto de peregrinação e santificação. Louvado seja Deus", afirma Chirley, que mora com a família no bairro Nova Cachoeirinha, na Região Noroeste da capital.

Hoje, quarta-feira de cinzas, quem participar das missas no templo (7h, 8h30, 10h, 12h, 18h e 19h) vai receber uma cópia do documento do papa Francisco, que convocou o Ano de São José, incluindo celebrações pelo mundo, até 8 de dezembro. A entrada ocorrerá por ordem de chegada, com respeito a todos os protocolos sanitários (uso de máscara, distanciamento nos bancos, higienização das mãos e outros).

Enquanto isso...

...Campanha ecumênica

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidirá hoje, às 17h, missa da quarta-feira de cinzas na Catedral Cristo Rei, no bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, em celebração que marca a abertura da Campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 (CFE-2021). Em razão do distanciamento social, fiéis precisam agendar a participação pelo WhatsApp (31) 98979-0167. Haverá transmissão pela TV Horizonte (canal 30, em sinal aberto) e redes sociais. Realizada a cada cinco anos, a campanha reúne, além da Católica, igrejas que integram o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic). Neste ano, traz o tema “Fraternidade e diálogo: Compromisso de amor”, e o lema “Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade”.

Memória

Palco de manifestações

Criada em 27 de janeiro de 1900, a partir do desmembramento da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a São José, que se encontra na fase final da restauração iniciada há oito anos, é um monumento de religiosidade e cultura, além de palco de manifestações políticas e sociais. A fachada restaurada retomou as cores originais: vermelho, laranja, amarelo e mostarda, conforme o projeto de Edgard Nascentes Coelho, de 1901. Em 1902, foi lançada a pedra fundamental do templo, e dois anos mais tarde ocorreu a liberação para celebrações. O interior reúne variação de motivos religiosos e alguns pagãos. Há figuras de 28 santos. A decoração pictórica foi feita pelo alemão Guilherme Schumacher, entre 1911 e 1912.