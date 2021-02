Audiência pública sobre reabertura das escolas em BH ocorrerá quinta-feira

O retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de Belo Horizonte pode estar próximo (foto: 31/08/2018 - Jair Amaral/EM/D.A Press )

de BH realizará a primeiraPública para discutir a reabertura segura das escolas em Belo Horizonte na quinta-feira (18/02).

A reunião será o ponto de partida com o objetivo de ouvir e questionar a prefeitura para saber o que está sendo feito para que as escolas da cidade sejam reabertas de forma organizada e segura para os estudantes, professores e demais profissionais da educação.

Estão convidados representantes da administração municipal, do Governo de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a comunidade escolar pública e privada.



Seguindo os protocolos de distanciamento social, o encontro ocorrerá de forma remota às 13h.



Se você quiser contribuir com o debate, envie sua pergunta aqui.



Retorno próximo



O retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de Belo Horizonte pode estar próximo. A secretária de Educação, Ângela Dalben, disse, em 1º de fevereiro, que, se a vacinação continuar avançando no município, as portas podem ser reabertas a partir de março.



A possibilidade de um retorno presencial às aulas em março depende dos indicadores usados para controle do novo coronavírus, acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Essa volta presencial prevê três fases. A primeira concentrará os alunos da educação infantil de 0 a 5 anos. A educação infantil em Belo Horizonte é ofertada nas escolas da rede municipal, nas creches parceiras e, também, na rede particular.

A segunda fase (com alunos de 6 a 8 anos) e a terceira fase (com as crianças de 9 a 14 anos) dependerão também dos estudos e dos índices epidemiológicos referentes ao controle da pandemia da COVID-19 no município.