PM apreende armas em baile funk clandestino em Contagem

Armas, munição e dinheiro apreendidos (foto: Polícia Militar/Divulgação)





Um baile funk clandestino terminou com a chegada da polícia na madrugada desta segunda-feira em um sítio no Bairro Chácaras Novo Horizonte, em Contagem, na Grande BH. Um jovem de 23 anos foi detido e armas e munição foram apreendidas.









Já na entrada, os policiais viram uma fila para a entrada e descobriram que, para entrar, era preciso pagar R$ 30. Ao avistarem os policiais, os frequentadores começaram um corre-corre. Alguns tentaram se esconder no imóvel ou nos fundos do terreno.









Policiais abordam os frequentadores do local. Muitos aparentavam ser menores de idade (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Segundo policiais que estavam na ação, havia cerca de 80 pessoas no local. Um vídeo mostra o momento em que eles são revistados, mulheres de um lado e homens do outro. Muitos aparentavam ser menores de idade.





Quando a polícia entrou no imóvel, o homem que acabou detido foi visto jogando uma arma no lote vizinho. Tratava-se de uma pistola 9 milímetros, carregada com sete cartuchos e numeração raspada. Ela foi apreendida pelos militares.





Com a ajuda de um cão farejador, os policiais acabaram localizando um carregador com seis munições nove milímetros e outra pistola, calibre 380, também carregada. A polícia também apreendeu R$ 118 em dinheiro.





A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Contagem.