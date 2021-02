Mais de 75% do estado em alerta de inundações e deslizamentos, diz Inmet

Previsão de tempestades para dois terços de Minas inclui Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Mais de dois terços deestão sob alertas deque podem ocasionar alagamentos, inundações e deslizamentos, incluindo a capital. O aviso de perigo consta no boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Emjá choveu uma média de 302 milímetros (mm), o que equivale a 166% da média esperada (181,4mm), segundo a Defesa Civil de BH. A capital está sob alerta de risco geológico (delizamentos de enconstas e desmoronamentos). A prtevisão do tempo é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva que podem vir com trovoadas e rajadas de vento, nete domingo (14/2).mais crítico éo de perigo deintensas, entre 30 e 60mm por hora ou 50 e 100mm por dia dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h. Esse alerta abrange parte da Região Central, Campos das Vertentes, parte do Norte, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Triangulo e Alto Paranaiba.Nas áreas sob risco há perigo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.O outro alerta é de perigo potencial por chuvas intensas, entre 20 e 30mm por hora ou até 50mm por dia e ventos intensos (40 a 60 km/h). Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Esse segundo alerta engloba as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata Mineira, parte dos Campos das Vertentes, parte do Norte Mineiro, Oeste, Sul/Sudoeste, Noroeste, Triangulo, Alto Paranaiba, Central, Vale Do Rio Doce e Jequitinhonha.