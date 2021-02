BH: vacinação de idosos de 86 a 88 anos termina sem incidentes

Íris Nogueira, de 87 anos, chegou pouco antes do fechamento do posto e não encontrou dificuldade para tomar a vacina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )



Dentro do horário previsto, o posto de saúde da Avenida Petrolina, Região Leste de Belo Horizonte, encerrou a vacinação às 15h com atendimento rápido e sem fila . Íris Nogueira, de 87 anos, chegou pouco antes do fechamento e não encontrou dificuldade para garantir a imunização. "O primeiro passo a gente deu, agora estou mais tranquila e aguardando a próxima dose", comemorou.



Francisco de Mello, de 88 anos, foi um dos últimos atendidos no posto de saúde da Avenida Petrolina; a esposa, Aurora de Mello, de 69 anos, acompanhou o marido na vacinação (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )





Francisco de Mello, de 88 anos, também foi um dos últimos atendidos no Centro de Saúde. A esposa, Aurora de Mello, de 69 anos, acompanhou o marido e contou que ele esteve ansioso durante o dia para vacinar, mas preferiram ir no fim do dia para não encontrar aglomeração. "Ele ficou o dia todo aguardando pra gente poder vim, mas optamos por esperar a fila diminuir", ressaltou.



Ela, que ainda aguarda sua vez, disse que se sentiu mais aliviada de ver o marido se vacinando. "Agora estamos mais satisfeitos e menos preocupados com essa doença, mas ainda vamos manter as medidas de segurança até que todos possam fazer o mesmo", garantiu.

Horários diferentes