Carnaval para 200 pessoas é fechado e organizadores são presos

Sítio em Igarapé onde seriam recebidos 200 convidados no carnaval clandestino (foto: PMMG)

Propaganda do evento clandestino descreve como seria a festa (foto: Reprodução)

Como se a pandemia do novo coronavírus não tivesse obrigado autoridades a suspender o carnaval, uma dupla de Igarapé, na Grande BH, estava prestes a abrir o sítio para receber 200 pessoas para uma folia particular com bebidas e drogas.A Polícia Militar recebeu denúncia sobre o evento e o impediu, prendendo os organizadores, de 51 e 30 anos, por tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (12/2). A duração prevista do carnaval clandestino era até a quarta-feira (17/2). Dentro da propriedade foram encontrados 12 frascos de substância semelhante a lança-perfume ou entorpecente conhecido como cheirinho da Loló, frascos vazios para a aplicação dessa substância ilegal, bem como pulseiras para a entrada dos convidados.Pelas redes sociais os organizadores chamaram o evento de "Carnaval dos Amigos", com entrada feminina gratuita todos os dias. Os homens pagariam R$ 25 por dia. Estavam liberados o uso de uma piscina e de trazer o próprio carregamento de cervejas. A propaganda ainda ofertava a venda de bebidas, copos e gelo no local, salientando que o uso de máscaras seria obrigatório.