Dia D para quem tem de 86 a 88 anos e vive em BH

Com um mutirão envolvendo 80 centros de saúde nas nove regionais de Belo Horizonte, a prefeitura inicia hoje a vacinação contra a COVID-19 de idosos que têm entre 86 e 88 anos e residem na capital mineira. Os postos funcionarão exclusivamente para a imunização desse grupo, com previsão de uma segunda chamada, que ocorrerá entre os dias 15 e 19. Diferentemente da estratégia adotada para os idosos não institucionalizados que têm 89 anos ou mais, só haverá agendamento para imunização em domicílio para integrantes desse novo grupo que estejam acamados. O cadastramento será feito a partir de segunda-feira.

A prefeitura não divulgou quantos idosos, sejam eles institucionalizados ou não, já receberam as doses de vacinas contra a COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde diz, no entanto, que a vacinação do público idoso não institucionalizado a partir de 89 anos contabilizou mais de 15 mil cadastros até o dia 10. O cadastramento terminou ontem. A previsão é de que todos os cadastrados sejam vacinados até o dia 19. De acordo com balanço da administração municipal, até quinta-feira haviam sido aplicadas 75.498 primeiras e 19.213 segundas doses de vacinas contra a COVID-19 na cidade, a maior da parte da CoronaVac.





MUTIRÃO DA VACINA





Saiba tudo sobre a campanha de hoje na capital mineira





» PÚBLICO-ALVO

Pessoas com idades entre 86 e 88, exclusivamente residentes em Belo Horizonte.





» HORÁRIO

A vacinação será feita em horários diferentes entre as duas faixas etárias, como forma de evitar aglomerações nos postos de vacinação:

das 9h às 12h: idosos que têm 86 e 87 anos

das 12h às 15h: idosos com 88 anos





» ONDE

A imunização vai ocorrer em 80 centros de saúde localizados nas nove regionais da cidade (veja lista nesta página).





» DOSES DISPONÍVEIS

A prefeitura espera vacinar 24 mil pessoas nessa faixa etária. Cerca de 48,4 mil doses da CoronaVac estão estocadas para o processo.





» O QUE LEVAR





É necessário levar comprovante de endereço, documento com foto e CPF para receber o imunizante. O idoso precisa ficar atento aos documentos.





» ATENÇÃO





A prefeitura informou que não é preciso chegar mais cedo ao local de vacinação, pois todos os idosos serão vacinados.





O uso de máscaras é obrigatório.





Os postos vão funcionar exclusivamente para a vacinação. Portanto, não haverá atendimento ao público nem a aplicação de outras vacinas





» SEGUNDA CHAMADA





Se o idoso que faz parte desse grupo prioritário não comparecer a um posto de vacinação neste sábado, ele poderá se vacinar na próxima semana, entre os dias 15 e 19 de fevereiro. Haverá postos de vacinação disponíveis para atendê-los. A lista ainda não foi divulgada.





» ACAMADOS





Os que têm entre 86 e 88 anos e estão acamados não precisam sair de casa. A partir de segunda-feira (15/2), a prefeitura vai abrir um cadastro para o agendamento da vacinação desse grupo em domicílio.





» MAIORES DE 89





Para esse grupo, foi aberto processo de cadastramento no início da semana. O agendamento, prioritariamente em casa, é feito pela prefeitura.





TIRA-DÚVIDAS





» Como será a organização da fila para a vacinação?

Os trabalhadores dos centros de saúde já foram orientados e treinados quanto ao acolhimento, orientação e vacinação dos idosos, a fim de evitar filas e aglomerações.





» O idoso pode ir acompanhado?

Sim, de preferência por uma pessoa apenas. Nenhum cuidador ou familiar pode ser vacinado junto com o idoso. As medidas de segurança contra o coronavírus devem ser respeitadas nos postos de vacinação. O uso de máscara é obrigatório.





» O que será feito se o idoso não quiser sair de casa para se vacinar por medo de contaminação?

Por enquanto, não será vacinado. Neste momento, a vacinação em domicílio é destinada aos idosos a partir de 89 anos, que realizaram o cadastro.





» Existe a possibilidade de vacina por drive-thru?

No momento, a adoção dessa estratégia não foi informada pela prefeitura.





» Será feita triagem ou terá prioridade entre os idosos para evitar aglomeração?

Apenas vacinação por idade:

das 9h às 12h: pessoas com 86 e 87 anos

das 12h às 15h: pessoas com 88 anos

» É possível agendar a vacinação sem estar acamado?

Apenas para idosos a partir de 89 anos.





» Se estiver gripado ou com algum outro sintoma, pode vacinar?

Somente não receberão a vacina aqueles pacientes que estiverem com doença aguda febril ou com agudização de condições crônicas (como em caso de crise de asma). Nesses casos, a vacina será adiada até a melhora do quadro do paciente.

Também não serão vacinados os idosos que tiveram COVID-19 há menos de 30 dias. Nesse caso, receberão a vacina após 30 dias do início dos sintomas da doença ou do exame RT-PCR positivo.





FIQUE ATENTO





» Em caso de febre, a vacinação deverá ser adiada até a melhora para que a doença que ocasionou a febre não seja relacionada à vacina.





» Não foi identificado efeito prejudicial em pessoas assintomáticas com Sars-CoV-2 em período de incubação. Pessoas que já tiveram a doença podem ser vacinadas. Entretanto, recomenda-se também o adiamento em casos detectados.





» Como a piora clínica pode ocorrer até duas semanas após a infecção, o ideal é que a vacina seja adiada até a recuperação clínica total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas ou quatro semanas a partir da primeira amostra de PCR positivo em pessoas assintomáticas.





» Pacientes que fazem uso de anticoagulante: o uso desses remédios deve ser mantido, e não impede a vacinação. O uso de injeção intramuscular em pacientes sob uso crônico de antiagregantes plaquetários é prática corrente, portanto, considerada segura. Não há relatos de interação entre os anticoagulantes em uso no Brasil (varfarina, apixabana, dabigatrana, edoxabana e rivaroxabana) com vacinas.





CONFIRA OS POSTOS DE VACINAÇÃO





» Regional Barreiro





» Centro de Saúde Francisco G. Barbosa/Tirol – Avenida Nélio Cerqueira, 15, Bairro Tirol

» Centro de Saúde Itaipu-Jatobá – Rua Wanderley de Sales Barbosa, 350, Bairro Marilândia

» Centro de Saúde Mangueiras – Rua Chafariz, 4, Bairro Independência

» Centro de Saúde Vale do Jatobá – Rua Luiz Leite de Faria, 171, Bairro Vale do Jatobá

» Centro de Saúde Santa Cecília – Paulo Duarte, 280, Bairro Santa Cecília

» Centro de Saúde Diamante – Rua Maria Marculina de Souza, 40, Bairro Diamante

» Centro de Saúde Urucuia – Rua W2, 432, Bairro Urucuia

» Centro de Saúde Barreiro de Cima – Praça Modestino de Sales Barbosa, 100, Bairro Flávio Marques Lima

» Centro de Saúde Bonsucesso – Rua Doutor Cristiano Resende, 1.875, Bairro Bonsucesso

» Centro de Saúde Pilar – Rua São Pedro da Aldeia, 55, Bairro Pilar





»Regional Centro-Sul





» Centro de Saúde Santa Lúcia – Rua Murilo Moraes de Andrade, 125, Bairro Santo Antônio

» Centro de Saúde Santa Rita de Cássia –Rua Cristina, 961, Bairro São Pedro

» Centro de Saúde Padre Tarcísio –Rua Cel. Pereira, 29, Bairro Vila Conceição

» Centro de Saúde São Miguel Arcanjo – Rua N. S. de Fátima, 2.240, Bairro Vila N. S. de Fátima

» Centro de Saúde Menino Jesus – Rua Congonhas, 692, Bairro Santo Antônio

» Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Uberaba, 2.061, Bairro Barro Preto

» Centro de Reabilitação (Creab) – Rua Prof. Otávio Coelho de Magalhães, 111, Bairro Mangabeiras

» Centro de Referência de Imunibiológicos Especiais – Rua Paraíba, 890, Bairro Funcionários

» Serviço de Atenção à Saúde do Viajante – Rua Paraíba, 890, Bairro Funcionários





»Regional Leste





» Centro de Saúde Novo Horizonte – Rua Pedro Alexandrino Mendonça, 12, Bairro Novo Horizonte

» Centro de Saúde Alto Vera Cruz – Rua General Ozório, 959, Bairro Alto Vera Cruz

» Centro de Saúde Marco Antônio de Menezes – Avenida Petrolina, 871, Bairro Sagrada Família

» Centro de Saúde Pompeia – Rua Leopoldo Gomes, 440, Bairro Pompeia

» Centro de Saúde Paraíso – Avenida Mendes de Sá, 1.001, Bairro Paraíso

» Centro de Saúde São Geraldo – Avenida Itaituba, 318, Bairro São Geraldo

» Centro de Saúde Boa Vista –Rua Guruá, 833, Bairro Boa Vista

»Regional Norte





Centro de Saúde Providência – Rua São Sebastião, 30, Bairro Providência

» Centro de Saúde Floramar – Avenida Joaquim Clemente, 381, Bairro Floramar

» Centro de Saúde Campo Alegre – Rua Osório Duque Estrada, 491, Bairro Campo Alegre

» Centro de Saúde MG 20 – Rua Areia Branca, 171, Bairro Ribeiro de Abreu

» Centro de Saúde Jaqueline – Rua Agenor de Paula Estrela, 200, Bairro Jaqueline

» Centro de Saúde Jaqueline 2 – Rua João Pereira Lima, 50, Bairro Jaqueline

» Centro de Saúde Jardim Guanabara – Rua Fanny Martins de Barros, 71, Bairro Jardim Guanabara

» Centro de Saúde Felicidade 2 – Rua Pau-Brasil, 160, Bairro Solimões

» Centro de Saúde Lajedo - Rua Pintor Rugendas, 30, Bairro Lajedo





»Regional Nordeste





» Centro de Saúde Cidade Ozanan – Rua Dr. Furtado de Menezes, 610, Bairro Ipiranga

» Centro de Saúde Leopoldo Crisóstomo de Castro – Rua Leôncio Chagas, 157, Bairro União

» Centro de Saúde Padre Fernando de Melo – Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Bairro Palmares

» Centro de Saúde Gentil Gomes – Rua Manoel Passos, 580, Bairro Santa Cruz

» Centro de Saúde Alcides Lins – Rua Panema, 275, Bairro Concórdia

» Centro de Saúde Maria Goretti – Rua Barreiro Grande, 57, Bairro Maria Goretti

» Centro de Saúde São Marcos – Rua Paulista, 571, Bairro São Marcos

» Centro de Saúde Marivanda Baleeiro – Rua Antônio Mariano de Abreu, 750, Bairro Paulo VI

» Centro de Saúde Efigênia Murta de Figueiredo – Rua Serra do Cipó, 170, Bairro Conjunto Ribeiro de Abreu

» Centro de Saúde Nazaré – Rua Cruz de Malta, 73, Bairro Nazaré

» Centro de Saúde Olavo Albino Correa – Rua Papa Honório III, 8, Bairro Ouro Minas

» Centro de Saúde Goiânia – Rua Lucimara Marques, 677, Bairro Goiânia

» Centro de Saúde Vila Maria – Rua dos Sociais, 305, Bairro Jardim Vitória





»Regional Oeste





» Centro de Saúde Betânia – Rua das Canoas, 678, Bairro Betânia

» Centro de Saúde Palmeiras – Avenida Dom João VI, 1.821, Bairro Palmeiras

» Centro de Saúde Havaí – Rua Manila, 432, Bairro Estrela Dalva

» Centro de Saúde Noraldino de Lima – Avenida Amazonas, 4.373, Bairro Nova Suíça

» Centro de Saúde Ventosa – Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Bairro Nova Granada

» Centro de Saúde São Jorge – Rua Garret, 45, Bairro Grajaú

» Centro de Saúde Cabana – Rua Centro Social, 536, Bairro Cabana

» Centro de Saúde Cícero Idelfonso – Rua Aguanil, 238, Bairro Vista Alegre

» Centro de Saúde Vista Alegre – Rua Sêneca, 9, Bairro Nova Cintra

» Centro de Saúde Santa Maria – Rua Pastor Benjamim Maia, 57, Bairro Luxemburgo





»Regional Pampulha





» Centro de Saúde São Francisco – Rua Viana do Castelo, 485, Bairro São Francisco

» Centro de Saúde Padre Tiago -–Avenida João XXIII, 1.233, Bairro Manacás

» Centro de Saúde Dom Orione – Avenida Otacílio Negrão de Lima, 2.200, Bairro São Luís

» Centro de Saúde Trevo – Rua José Simplício Moreira, 1.144, Bairro Braúnas

» Centro de Saúde Serrano – Rua Tocantis, 471, Bairro Serrano

» Centro de Saúde Padre Joaquim Maia – Rua Boaventura, 1.900, Bairro Liberdade

» Centro de Saúde Jardim Alvorada – Rua Flor D’água, 711, Bairro Jardim Alvorada





»Regional Venda Nova





» Centro de Saúde Serra Verde – Rua da Cavalariça, 99, Bairro Serra Verde

» Centro de Saúde Nova York – Rua Wilton Marques Pereira, 10, Bairro Nova York

» Centro de Saúde Lagoa – Rua José Sabino Maciel, 176, Bairro Lagoa

» Centro de Saúde Paraúna – Rua João Ferreira da Silva, 248, Bairro Paraúna

» Centro de Saúde Santa Mônica – Rua dos Canoeiros, 320, Bairro Santa Mônica

» Centro de Saúde Rio Branco – Rua Jovino Coelho Júnior, 45, Bairro Rio Branco

» Centro de Saúde Jardim Leblon – Rua Humberto Campos, 581, Bairro Jardim Leblon

» Centro de Saúde Céu Azul - Rua Alice Marques, 187, Bairro Céu Azul





»Regional Noroeste





» Centro de Saúde São Cristovão – Rua Itapecerica, 555, Bairro São Cristovão

» Centro de Saúde Bom Jesus – Rua Bernardo Cisneiros, 659, Bairro Bom Jesus

» Centro de Saúde Santos Anjos – Rua Miosótis, 15, Bairro Caiçara

» Centro de Saúde Padre Eustáquio – Rua Humaitá, 1.125, Bairro Padre Eustáquio

» Centro de Saúde Pindorama – Rua Rutilo, 96, Bairro São Salvador

» Centro de Saúde Dom Bosco – Rua Olinto Magalhães, 1.930, Bairro Dom Bosco

» Centro de Saúde Dom Cabral – Praça Comunidade, 40, Bairro Dom Cabral

» Centro de Saúde João Pinheiro – Rua Frei Luiz de Souza, 292, Bairro João Pinheiro