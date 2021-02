MP investiga aplicação irregular de vacinas contra a COVID-19 em Paracatu

Enquanto vacinas ainda são escassas no Brasil, MP investiga denúncia de irregularidades na imunização em Paracatu (MG) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) abriupara apurar denúncias de irregularidade na vacinação contra a COVID-19. O inquérito se volta à cidade de Paracatu, localizada na Região Noroeste do estado.

De acordo com o MPMG, a suspeita é de que profissionais de saúdede combate à pandemia receberam os imunizantes fora de hora. São pessoas que trabalham em clínicas da cidade.

Esse grupo faz parte do planejamento da prefeitura local, mas está atrás, em termos de prioridade, de outras pessoas que ainda não foram vacinadas.

O cronograma do Executivo municipal começa com a imunização dos idosos de asilos públicos. Na sequência, os profissionais de saúde na linha de frente.

Depois, aqueles com mais de 75 anos. Só depois que todas essas pessoas fossem vacinadas, segundo o MP, os demais profissionais de saúde seriam imunizados.

Diante da situação, a promotoria encaminhou um pedido de esclarecimento sobre a suspeita à Câmara dos Vereadores de Paracatu e à prefeitura.

Além disso, o MP notificou a Secretaria de Saúde de Paracatu. O objetivo é que a pasta apresente até esta quinta (18/2) um relatório.

O documento deve constar informações sobre quais pessoas foram vacinadas e a qual grupo prioritário elas pertencem. Também ressaltar quem foram os responsáveis pela aplicação das doses.

A reportagem procurou a prefeitura local na noite desta sexta (12/2), por volta das 19h. Caso o Executivo municipal se manifeste, essa matéria será atualizada.

Pandemia em Paracatu

Até esta sexta, conforme números da prefeitura, Paracatu registra 3.961 casos confirmados de COVID-19. A cidade registra 52 mortes pela doença e outra é investigada.

Além disso, as UTIs do hospital municipal registram ocupação de 57%. Já as enfermarias de 74%.