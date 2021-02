Agência apura erro nas contas de água

Investigação apura irregularidades em casas e prédios que ficaram sem leitura do hidrômetro (foto: Gladyston Rodrigues/AO CUBO FILMES - 26/08/08)







Erros supostamente cometidos pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) podem ter ocasionado aumentos indevidos nas contas de quase 500 mil consumidores durante a pandemia. Os prejuízos gerados à clientela são estimados em R$ 14,3 milhões. A suspeita é da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG). Responsável pela fiscalização do abastecimento no estado, o órgão instaurou um processo administrativo na quarta-feira para apurar o fato. Confirmadas as irregularidades, a Copasa pode ter que ressarcir os usuários afetados.





De acordo com a Arsae-MG, a investigação foi aberta a partir da análise de mais de seis milhões de faturas emitidas pela Copasa-MG de janeiro a junho de 2020 em todo o estado. A entidade diz ter encontrado inconsistências em 559.847 contas que, juntas, somariam R$ 14,3 milhões em cobranças indevidas.





O faturamento com valor maior teria sido decorrente do novo método adotado pela Copasa para aferição do consumo durante a pandemia de COVID-19. Para evitar a entrada dos leituristas nas casas dos usuários, a companhia passou a calcular o valor da conta a partir da média de consumo das residências nos últimos 12 meses. Com isso, diz a Arsae-MG, houve variações significativas entre o volume faturado e o realmente consumido. Ou seja: o consumidor acabou pagando pela água que não jorrou de suas torneiras.





"É importante frisar que, durante este processo administrativo, será concedida oportunidade à Copasa-MG, para que possa apresentar suas justificativas para as inconsistências e fazer suas contestações aos números encontrados”, ponderou o diretor-geral da Arsae-MG, Antônio Claret. Ele espera que a apuração seja concluída ainda no segundo semestre.





Compensação

Caso fique comprovado que houve erro por parte da Copasa, a agência diz que os clientes terão direito a ressaracimento, concedido por meio de descontos progressivos nas próximas faturas. O consumidor poderá, contudo, optar por uma forma alternativa de restituição integral, combinada em negociação individual com a empresa.





Procurada pelo Estado de Minas, a Copasa reforçou que a cobrança por média de consumo, critério que teria ocasionado as inconsistências apontadas pela Arsae-MG, foi adotada como medida de “atendimento às normas de saúde pública durante a pandemia e proteção da sociedade”. Segundo a companhia, em várias cidades, houve medidas impostas contra a circulação de pessoas, o que teria impedido a aferição dos relógios de água pelos leituristas.





A companhia destacou ainda que o cálculo por média já era autorizado pelas normas regulatórias antes da pandemia – em residências com portão fechado, por exemplo. A Copasa alegou por fim que, durante toda o período pandêmico, manteve seus canais abertos para atender reclamações relacionadas aos valores praticados nas contas.