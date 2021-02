Missa, orações e mudança no centenário da Arquidiocese

Arcebispo metropolitano e presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira presidiu celebração eucarística e efetuou o plantio de jequitibá-rosa, símbolo do aniversário de 100 anos (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Manhã com o plantio da esperança, tarde para semear orações, noite em que a luz da fé apontou nova direção. Foi intenso o dia da comemoração do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte, com o epicentro das festividades na Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte da capital. Se ontem foi uma data importante na Região Metropolitana de BH, já que 28 municípios, incluindo a capital, se encontram no território que forma a arquidiocese, foi também histórica: houve a transferência do título de igreja-catedral para a Cristo Rei, em cerimônia presidida pelo arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).





À tarde, uma procissão motorizada, partindo do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia-Adoração Perpétua (Igreja Viagem), na Região Centro-Sul da capital, levou o decreto de transferência. "A Catedral Cristo Rei é o coração da Arquidiocese de Belo Horizonte", disse dom Walmor. Durante a cerimônia no bem-adiantado templo em construção, houve momento de adoração eucarística e canto do Te Deum.





Três palavras definem bem o dia de ontem: devoção, alegria e esperança. Pela manhã, dom Walmor e os bispos auxiliares fizeram o plantio de uma muda de jequitibá-rosa, árvore símbolo de centenário, dando início ao Ano Jubilar, que tem programação (ver o quadro) até domingo, na Catedral Cristo Rei e atividades religiosas e culturais até 30 de abril de 2022.





Ao fazer o plantio do jequitibá-rosa no terreno da catedral, dom disse que ao volver os olhos para 11 de fevereiro de 1921, quando foi criada a diocese de BH, depois arquidiocese, o faz com gratidão, pois foi uma trajetória de coragem em tom profético. “Temos o compromisso com o Evangelho, com a espiritualidade, por isso é um dia de muita alegria", afirmou o arcebispo ao regar a planta com uma mangueira do canteiro de obras.





Dom Walmor falou sobre a campanha de vacinação que não segue no ritmo desejado devido “à falta de planejamento e estratégia por parte das autoridades”. Criticando as posições negacionistas e o obscurantismo, o arcebispo ressaltou que a pandemia “escancarou as vulnerabilidades e as feridas sociais”. Na sua avaliação, deverão ficar lições, mas, por meio do diálogo, devem ser buscados novos caminhos e um novo ciclo de vida. Segundo a arquidiocese, a cada dia 11, mudas serão plantadas em diferentes comunidades de fé e instituições da Arquidiocese de BH.





Um dos momentos mais emocionantes da manhã esteve na missa com rito de ordenação episcopal de monsenhor Nivaldo dos Santos Ferreira, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de BH pelo papa Francisco. Trata-se da primeira ordenação de um bispo na Catedral Cristo Rei. Com participação de 70 padres, bispos vindos de vários estados brasileiros, diáconos, religiosas e leigos, monsenhor Nivaldo teve a presença de familiares e muitos admiradores do seu trabalho pastoral.





Sonho de décadas

O sonho de construir a catedral vem desde o primeiro arcebispo, dom Antônio dos Santos Cabral (1884-1967), empossado em 30 de abril de 1923. O projeto pioneiro, da década de 1930, começou, mas não se concretizou, ficando documentado que o templo seria no alto da Avenida Afonso Pena no cruzamento com a Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul. Com o passar do tempo, até a Igreja São José, no Centro da cidade, foi sede temporária, ficando o nome de catedral provisória para a Igreja Boa Viagem, hoje Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua.





Junto aos ofícios religiosos e formação sacerdotal, a Arquidiocese de BH atua em várias frentes, a exemplo de ação social, comunicação, educação, com destaque para Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas, com cerca de 70 mil alunos), cultura e atendimento à comunidade. Nesse último aspecto, a campanha Solidariedade em Rede, ainda em andamento, acompanha mais de 10 mil famílias, com doação de alimentos, roupas, orientação jurídica, psicológica e sobre políticas públicas.





Formada por quase 300 paróquias e aproximadamente 1,5 mil comunidades de fé, a Arquidiocese de BH está presente na capital e mais 27 municípios da Região Metropolitana de BH: Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Ibirité, Mário Campos, Nova União, Lagoa Santa, Moeda, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Piedade dos Gerais, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. Cinco regiões episcopais integram seu território: Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Esperança, Nossa Senhora da Piedade e Nossa Senhora do Rosário.

ENQUANTO ISSO ...

...42% das obras concluídas

Em construção na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei está com 42% da obra concluída, informa o engenheiro Antônio Márcio de Freitas. Há muitos avanços na obra como a construção do altar externo, com a sua concha acústica, de onde poderão ser celebradas missas campais e ser palco para apresentações culturais. Até agora foram investidos cerca de 57 milhões, recursos da do Projeto Praça das Famílias, coordenado pela Arquidiocese de BH. Quem vai ao canteiro de obras, pode ver as famosas "curvas de Niemeyer", marca registrada do autor do projeto arquitetônico, Oscar Niemeyer (1907-2012), que apresentou a concepção do tempo em 2006 a dom Walmor. Em concreto armado, as formas estão presentes na cobertura do altar externo, vão livre de 8,5 metros que se inicia com 11m se abre em 20 m de largura na parte da frente.





PROGRAMAÇÃO DA FESTA

ONTEM

10h – Missa, com rito de ordenação episcopal do monsenhor Nivaldo dos Santos Ferreira, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de BH pelo papa Francisco. Será a primeira ordenação de um bispo na Catedral Cristo Rei.

16h30 – Procissão motorizada, partindo do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia-Adoração Perpétua (Igreja Viagem), com o decreto que transfere o título de igreja-catedral para a Catedral Cristo Rei.

18h – Cerimônia de transferência do título de igreja-catedral para a Catedral Cristo Rei, presidida por dom Walmor, na Catedral Cristo Rei, com momento de Adoração Eucarística e Canto do Te Deum.

19h30 – O arcebispo preside missa com a ordenação de sete diáconos permanentes.





HOJE

11h – Dom Walmor acolhe famílias de vilas e favelas, que representam os mais pobres amparados pela arquidiocese, para a partilha de um almoço na Catedral Cristo Rei. O almoço marca o início da ação solidária “Dai-lhes vós mesmos de comer”. A partir da iniciativa, a cada sexta-feira refeições serão preparadas na Catedral Cristo Rei e destinadas a famílias que sofrem com a fome.





AMANHÃ

15h – Momento de oração Tarde com Cristo Rei

17h – Missa





DOMINGO

10h30 e 17h – Missas

Obs: Para participar presencialmente das celebrações, é preciso fazer o agendamento pelo número (31) 98979-0167 (WhatsApp). É indispensável o uso de máscaras e seguir todos os protocolos sanitários.