Sete parques serão privatizados

Reserva Estadual do Ibitipoca, na Zona da Mata, é uma áreas que serão concedidas à iniciativa privada (foto: Luiz Felipe/Divulgação - 2/10/16)



Minimizar os custos do estado e, ao mesmo tempo, promover a estrutura, valorizar o turismo local e criar mais atrativos aos parques naturais. Pelo menos sete unidades de conservação administradas pelo governo de Minas passarão no ano que vem a ser de responsabilidade da iniciativa privada. Elas foram incluídas no Programa de Estruturação de Concessões de Parques Estaduais, lançado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no fim do ano passado, que prevê análises sobre potencial turístico, interação com as comunidades envolvidas e investimentos em melhorias.





A fase de estudos de viabilidade técnica tem prazo estimado de conclusão para junho deste ano, e deles sairão os modelos de negócios para cada um dos parques mineiros, que seguirão para decisão do governo de Minas Gerais. Os leilões e a definição dos concessionários têm previsão de ocorrer no primeiro trimestre de 2022. A expectativa é que a iniciativa possa ajudar o turismo local das cidades a ter nova arrecadação.





“Quando o concessionário faz uma série de investimentos no parque, melhorando a estrutura e criando novos atrativos, naturalmente vai ampliar o fluxo de visitantes. É uma diretriz do programa. Isso gera um impacto na economia local. Há uma tendência, fruto da própria pandemia, que é a valorização do turismo local. As pessoas deixam de ir para o exterior e olham um pouco para dentro de casa. Isso gera aumento de arrecadação para o município e para o estado", prevê Pedro Bruno Barros, superintendente de relacionamento e governo do BNDES, em entrevista ao Estado de Minas.





A previsão é de que sejam revitalizados os parques estaduais Rio Doce, Itacolomi, Serra do Rola Moça, Ibitipoca, Rio Preto, Biri Biri e Pico do Itambé. Em todo o país, serão 26 unidades a serem concedidas à iniciativa privada. Atualmente, o país conta com 13 parques administrados por concessionários.





Parceria





No programa, o Instituto Semeia, parceiro no processo, financiará junto com outros parceiros privados um estudo setorial a ser desenvolvido com o BNDES. Ambos vão promover, ainda, a interlocução com potenciais investidores, como operadores de parques atuais, além de capacitar agentes públicos para a gestão futura dos contratos de concessão.



Pedro entende que pode haver forte procura de empresas para investir no ramo do turismo: “Nossa ambição para o programa do BNDES é triplicar até 2022 o número de parques concedidos no Brasil. Vamos promover um excesso de oferta e é importante desenvolver desde agora o mercado de potenciais concessionários. Os candidatos naturais são aqueles que já atuam como concessionários de parques no Brasil. Além deles, temos empresas de turismo, entretenimento, esporte e aventuras, grupos hoteleiros. Temos buscado falar com uma série de atores. Quando a gente trabalha com o programa, que já conta com 26 parques, desperta também o interesse de investidores internacionais".





Segundo o superintendente, a iniciativa do BNDES teve inspiração em modelos bem-sucedidos em todo o mundo: "O Brasil hoje tem cerca de 15 milhões de visitantes por ano em nossos parques naturais. Os EUA, Canadá, Nova Zelândia e Costa Rica são referências. Estamos atentos a estudar as experiências, ver o que tem de melhor, e trazê-las para o Brasil. Temos uma experiência bem-sucedida aqui, que é o Parque Nacional do Iguaçu, uma concessão que já tem 20 anos e você tem toda experiência interessante para o turista casada com a sustentabilidade. É possível associar agenda de preservação com fomento ao turismo".





Sustentabilidade

Outro objetivo da parceria é conciliar desenvolvimento com sustentabilidade. “Somos privilegiados de contar com mais de 400 parques naturais. Somos considerados pelo Fórum Econômico Mundial como o segundo país do mundo em termos de atrativos naturais. A premissa básica é preservar essas áreas. O segundo pilar é o fomento ao turismo sustentável. A grande maioria dos parques não conta com estrutura adequada. Os estados e o governo federal estão numa situação complicada, porque faltam recursos para cuidar da estrutura desses parques. Quando trazemos um parceiro privado, esse contrato prevê que o parceiro faça uma série de investimentos, que começa pela melhoria da infraestrutura", destaca Pedro.