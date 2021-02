Sai batuque, entra silêncio

Junto às muretas da Sapucaí, Diego Lemos avalia o cancelamento: %u201CPara refletir e ano que vem fazer um carnaval mais civilizado%u201D (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS )

A mureta da Rua Sapucaí, na Região Leste de Belo Horizonte, estava quase deserta e sem qualquer sinal de purpurina ou batuque na tarde de ontem. O cenário é muito diferente do normal, já que em tempos anteriores à pandemia do novo coronavírus estaria pronta para o início do carnaval.

O governo de Minas anunciou medidas para conter aglomerações e festividades no período carnavalesco. Em 2021, em função da pandemia do novo coronavírus, que impacta o estado e todo o mundo desde março de 2020, os eventos não serão realizados. Na maioria dos municípios mineiros e do Brasil não haverá ponto facultativo durante a data em que seria a festa, entre hoje e quarta-feira. Em Belo Horizonte, não ocorrerá de forma diferente.

Ontem, por exemplo, seria data para ocorrer o cortejo do tradicional Bloco da Bicicletinha, que reúne milhares de foliões em pedal, acompanhados de muita música. E a Sapucaí, local escolhido para o "esquenta" ou o "after" pré-carnavalesco ou mesmo palco de grandes cortejos em dias da festa, é mais um dos pontos silenciados pela pandemia.

O comércio local sofre já com os efeitos do fechamento devido às restrições com o novo coronavírus e, agora, perde a renda dos eventos do carnaval. "Nós entendemos, não é possível fazer um carnaval agora. É triste se deparar com a rua tão vazia sem nem mesmo um batuque para o aquecimento da festa. No ano passado, aqui já estava lotado e, nós abrimos um pouco antes do carnaval, com as vendas em alta", disse Pedro Marri Ludolf, do bar Xangô. Ele vai avaliar como funcionar nos próximos dias. "Só manteremos aberto se houver respeito e que não haja aglomeração", acrescentou.

Para os que não são tão fãs da folia, este é um ano para curtir ainda com mais tranquilidade o fim de semana. Florence Sommerlath, de 31 anos, passou pela Sapucaí na tarde de ontem para “tomar um ar fresco" após o trabalho. "Não gosto de tumulto. Por isso não sou muito fã de carnaval. Então, eu achei foi bom", observou.

O companheiro de trabalho Diego Lemos Alves Nogueira, de 30, acredita que esse é um momento importante de reflexão para que, em segurança, ocorra um carnaval diferente. "Achei muito bom ver a Sapucaí vazia porque as pessoas vão ter mais tempo ainda, mesmo neste período conturbado da pandemia, para refletir e ano que vem fazer um carnaval mais civilizado, respeitando todas as crenças e todas as pessoas, e mais alegre", disse.

BLOCOS Em 2020, foram 347 blocos de rua fazendo cerca de 390 cortejos pelas ruas de Belo Horizonte. Mais de 70 artistas promoveram shows nos oito palcos montados pela prefeitura. Também foi grande o número de eventos privados: 86. O público total de foliões que curtiram as atrações da festa, entre 8 de fevereiro e 1º de março, foi estimado em 4,45 milhões pela prefeitura.

Agora, a própria Associação dos Blocos de Rua de Belo Horizonte (AbraBH) emitiu nota concordando, apoiando e reiterando a importância da não realização das festividades presenciais do carnaval em 2021. O governo de Minas Gerais teme a explosão de casos de COVID-19 após esse período.

Sem as ruas, Ouro Preto vai de virtual

Nivia Machado

Especial para o EM

Com o veto a eventos de rua, Ouro Preto recorreu a eventos virtuais para celebrar a festa carnavalesca, como concursos de samba-enredo e da musa com lives nas redes sociais. Há espaço até para abordagens culturais, como releitura da exposição Nosso carnaval, nossa história. Ela pode ser acompanhada por meio das redes sociais da prefeitura e, com limitação de visitantes, na Casa de Gonzaga, que fica na região central da cidade.

De acordo com a curadora e historiadora Kátia Nunes, a temática é dividida em quatro blocos de linha do tempo, que começa com o carnaval na Idade Média, com os tradicionais cortejos imitando navios, conhecidos como carrum navalis; depois passa pelo século 18, com os festejos de Momo.

No século 19, é apresentada a fundação da mais antiga sociedade carnavalesca do Brasil: o Zé Pereira do Clube dos Lacaios, e termina no século 20, com o surgimento das escolas de samba e dos vários blocos independentes, inclusive os formados por moradores de repúblicas estudantis, juntando-se aos já tradicionais caricatos locais.

“É um material riquíssimo que Ouro Preto tem e que agora vai fazer parte do acervo técnico da prefeitura, ou seja, um patrimônio. Na exposição, destacamos a fase do século 19, quando começa a separação das duas formas de comemorar o festejo de Momo: uma mais popular e a outra mais erudita."

MULHERES Ainda segundo a curadora, a exposição dará destaque às mulheres que trabalham nas escolas de samba, como as costureiras, bordadeiras e as principais figuras femininas do carnaval. Além disso, após os festejos do carnaval ela se tornará itinerante.

“A exposição é histórica e tem cunho didático. Ela disponibiliza às pessoas um maior conhecimento dos movimentos que levaram à evolução do carnaval de Ouro Preto. Vamos levar o conhecimento dessa riquíssima história às escolas daqui e de outros lugares e também a outras comunidades”, disse Kátia.

Cidade no Sul terá bloqueio anti-COVID

Magson Gomes e Amanda Quintiliano

Especial para o EM

A Prefeitura de Extrema, no Sul de Minas Gerais, decidiu manter o feriado de carnaval no calendário municipal, na terça-feira, mas vai instalar barreiras sanitárias nos portais de entrada da cidade. Mesmo sem ponto facultativo, as festividades carnavalescas estão canceladas no município. A orientação é que as pessoas evitem aglomerações em espaços públicos ou particulares, mesmo que sejam encontros com familiares e amigos.

“O controle de acesso destina-se à própria segurança dos moradores. Se você possui uma residência em Extrema, evite receber familiares durante o feriado”, publicou a prefeitura em nota. Nos pontos de triagem, estarão funcionárias municipais e policiais militares monitorando aqueles que chegam.

Ao passarem pelas barreiras, as pessoas em veículos com placas de outros municípios serão entrevistadas, terão sua temperatura aferida e, caso haja suspeita de COVID-19, realizarão o teste rápido. Se o visitante tiver o diagnóstico do coronavírus, será encaminhado para o pronto-atendimento.

Em casos de moradores contaminados pela doença, Extrema está atrás apenas de Pouso Alegre, também no Sul de Minas. Com 37 mil habitantes, na divisa com o estado de São Paulo, há 4.601 registros positivos para COVID-19, com 52 mortes.

Já em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, não haverá desfile de blocos nas ruas. O prefeito Wirley Reis editou decreto proibindo qualquer aglomeração, incluindo as que classificou como “farra” (até mesmo em áreas privadas), de hoje a quarta-feira.

Nesse período, também estão vetados o uso de equipamentos de amplificação sonora e instrumentos musicais que possam incentivar a quebra do distanciamento social. A ocupação de praças e ruas está proibida.

“Ainda estamos em plena pandemia, no início da vacinação, e não teria o menor cabimento o município promover um evento que gera aglomeração de pessoas”, declarou o prefeito. O descumprimento pode acarretar em multa de R$ 3 mil.