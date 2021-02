Desalento após tempestade

Adonias de Souza, um dos que perderam a casa na comunidade, diz que em 40 anos nunca presenciou nada parecido (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Humberto Martins e Edésio Ferreira

Um cenário de desolação se espalha por ruas do bairro Primeiro de Maio, na Região Norte de Belo Horizonte, onde várias famílias tiveram suas moradias alagadas no último domingo. Várias casas desmoronaram, e os moradores perderam todos os bens. Em um cenário desolador, muitos reclamam e alegam que, antes das obras de Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão do Onça, na Região Nordeste, realizadas pela Prefeitura de BH, enchentes como a do fim de semana não ocorriam. Mas o município argumenta que a causa da inundação foi a ruptura de uma rede durante o temporal.

Adonias Alves de Souza falou com a equipe do Estado de Minas no local onde antes era sua casa, na Rua Oscar Lobo Pereira. Depois da chuva, é impossível identificar que no lugar havia uma moradia. O que sobrou é um amontoado de entulho, móveis e utensílios domésticos inutilizados. Entre os escombros, é possível distinguir a tampa da caixa d’água e uma porta de metal retorcida.

“Meu imóvel era este quadrado aqui. Isso aqui é o que sobrou do meu fogão, aqui outras peças que sobraram do guarda-roupa. Foi uma total destruição”, conta Adonias. Ele é um dos que afirmam nunca ter passado por situação semelhante. E agradece a Deus por ter sobrevivido ao desmoronamento da casa. “Coisa que eu nunca presenciei. Moro aqui tem 40 anos. Nunca vi uma coisa dessas. Tem muitas enchentes em vários pontos por aí, mas isso aqui eu nunca presenciei. Infelizmente, perdi tudo. Mas agradeço a Deus que a gente saiu com vida. Agradeço a Deus, porque se esse negócio viesse de madrugada, acho que a gente não se salvava, não”, diz o morador.

No bairro, há outras pessoas em situação semelhante. Ontem, alguns estavam dormindo na rua, sob a marquise de um prédio. Na Rua Acadêmico Coutinho, sobraram apenas duas paredes da casa de Edmar Gonçalves. Em uma delas, a televisão enlameada afixada no suporte divide espaço com um fio ligado a um bocal de lâmpada. Na outra, duas bolsas também sujas de barro e um painel branco, vermelho e rosa com onde se lê a palavra “Love”.

Ainda ontem, moradores reviravam montes de entulho na tentativa de salvar algum pertence (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Edmar conta com o amor de parentes para não ter que dormir na rua, e também culpa as obras pelas enchentes: “A gente está dormindo na casa da filha da minha mulher. A chuva nos pegou de surpresa. Antes dessa obra ali, não inundava aqui não. Agora a água veio de uma vez. Tem 40 anos que estou aqui e nunca aconteceu. Vamos ver se não vai acontecer de novo.”

Além da boa vontade de parentes e vizinhos, os desabrigados contam com a ajuda da prefeitura, que prometeu o pagamento de um auxílio moradia, no valor de R$ 500, como conta Adonias. Mas o dinheiro só deve chegar às mãos dos moradores no próximo mês. “Estou de favor, na casa da minha filha, em Santa Luzia. Tenho só ela. Esperamos que o poder público tome alguma decisão para a gente. Já teve um pessoal aqui, fez uma ficha, dando um auxílio emergencial de aluguel, de R$ 500. Mas esse dinheiro ainda vai cair na conta no mês de março”, desabafa.

Entretanto, alguns moradores reclamam que o valor oferecido é insuficiente para custear um aluguel digno. Com a casa destruída, Edmar afirma que não é possível achar uma moradia para sua família por esse valor. “Eles falaram que não tem nem como a gente morar aqui. Vamos ter que refazer a casa toda. Estão falando em bolsa-aluguel. Mas, para quatro pessoas, onde que eu vou achar uma casa de R$ 500?”

AUXÍLIO Sobre as queixas de moradores, a Prefeitura de Belo Horizonte sustenta que “as inundações ocorridas no bairro Primeiro de Maio não têm relação com as obras da primeira etapa de otimização do sistema de Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão do Onça, na Região Nordeste”. Segundo o Executivo municipal, a causa dos alagamentos foi o “rompimento da rede de drenagem no interior de quarteirão no local”.

A Prefeitura afirmou, ainda, que removeu 33 pessoas no bairro, encaminhando-as para casas de familiares, e que “as equipes vão avaliar cada caso e fazer o encaminhamento para o Programa Bolsa Moradia/Auxílio Pecuniário, se necessário”. Ainda de acordo com a PBH, o município já distribuiu 503 colchões, 167 cestas básicas, 390 cobertores e 550 refeições para as pessoas atingidas pelas chuvas.