Um carro de luxo, drogas e R$ 123 mil são apreendidos no Jardim Filadélfia

(foto: PMMG/Divulgação )

A prisão de um homem, WSP, de 25 anos, às 3h desta quarta-feira (10/2), em frente à casa dele, num beco que começa na Rua Laubras, no Bairro Jardim Filadélfia, pode levar à prisão de um dos maiores traficantes da Região Metropolitana, conhecido por DG, que seria uma espécie de 'dono' do aglomerado conhecido por Morro da Vaca, segundo informações da Polícia Militar. Na ocasião, foram apreendidos R$ 123.686 em dinheiro, 100 pinos de cocaína, uma barra de maconha e um Honda Civic.









Policiais da Rotam faziam uma ronda no Jardim Filadélfia, quando tiveram a atenção despertada por um Honda preto e dois homens que conversavam, em frente a uma casa, próxima do veículo. Resolveram, então, averiguar. Um dos homens, WSP, foi inquirido sobre o carro, se seria dele. Respondeu que não.





No entanto, perceberam um volume no bolso do homem. Lá estava uma chave de veículo Honda, que, ao ser acionada, destrancou as portas do carro. No interior dele, no porta-luvas, um revólver 22, carregado com seis balas. No porta-malas, debaixo do estepe, os policiais encontraram os pinos de cocaína e a barra de maconha.





Foi dada voz de prisão a WPS e, em seguida, os policiais entraram em sua casa, em frente ao local de estacionamento do Honda. Lá dentro, no guarda-roupas, no quarto do suspeito, foram encontradas duas sacolas contendo o dinheiro.





O homem, para tentar escapar de uma prisão, disse que nem o dinheiro, nem as drogas e nem o veículo eram dele. E que tudo pertencia a um primo, conhecido por DG, e que ele apenas guardava tudo para o parente.

Tentativa de extorsão

A grande surpresa aconteceu, para os policiais, quando o celular de WPS tocou. Era DG. Do outro lado da linha, ele propôs dar aos policiais uma certa quantidade de armas, para que deixassem o primo livre, assim como o carro e o dinheiro.

As surpresas não terminaram por aí. Ao levantar a ficha de WPS, descobriram que ele tinha seis passagens pela polícia: duas por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de armas, uma por uso de drogas, uma por lesão corporal e uma medida por desacato ao artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).





O caso foi encaminhado para a Divisão de Tóxicos da Polícia Civil. A expectativa é que a prisão de WPS leve à prisão de DG, chefe do tráfico no Morro da Vaca e no Jardim Filadélfia.