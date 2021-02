Bombeiros e PM vão impedir aglomerações durante carnaval em Minas

Zema participa, na Cidade Administrativa, de coletiva de imprensa sobre as ações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas para o período do carnaval no estado, que neste ano não terá ponto facultativo devido à pandemia da COVID-19 (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)





O governo de Minas anunciou nesta quarta-feira (10/02) medidas para conter aglomerações e demais festividades entre o período tradicionalmente conhecido pela realização do carnaval. Em 2021, em função da pandemia do novo coronavírus, que impacta o estado e todo o mundo desde março de 2020, os eventos não serão realizados. Na maioria dos municípios mineiros e do Brasil, não haverá ponto facultativo durante esse período, entre esta quinta-feira (11/02) e 18 de fevereiro.









"Queremos que o mineiro tenha um carnaval mais seguro, sem aglomerações. As cidades não vão permitir blocos em ruas, festas. Isso, infelizmente para quem gosta, não será permitido. Fica este meu alerta, estamos vivendo um momento excepcional. À medida que a vacinação acontecer, com certeza o carnaval será remarcado. Queremos que as pessoas que gostam da festa tenham a oportunidade, mas agora não é o momento. É o momento de ficarmos quietos e termos consciência que valorizar a vida é o que mais importa", afirmou o governador.





As forças de segurança também alertaram para a não realização de eventos e de auto cuidado por parte de cada cidadão. Tanto o efetivo policial quanto o dos bombeiros estarão de prontidão até 18 de fevereiro.





"Além do ordinário, estamos reforçando na mesma linha que iniciamos no combate à COVID, ainda com atuação de prevenção, com orientação e, quando necessário, até mesmo de repressão, para evitar aglomerações. Foi desenvolvido um plano no sentido de que não temos policiais de férias, de amanhã (quinta) até o fim do carnaval. A administração foi suprimida, reforçamos até as viaturas, que estarão todas sendo empregadas para reforçar a patrulha. Teremos estruturação de monitoramento de possíveis eventos, Minas tem, pelo estudo que fizemos, ao menos 100 locais que podem ter alguma aglomeração. Vamos estar antecipando de forma que a pessoa vai ser orientada adequadamente que não será permitida aglomeração", disse o policial militar.





"Durante todo esse período, os bombeiros estarão com quatro mil homens lançados para evitar aglomerações nos locais. Da mesma forma, mais de 420 viaturas para reforçar. Vamos trabalhar com a PM, mas também com os órgãos municipais, guardas municipais, vigilância sanitária, com objetivo de evitar aglomerações. Os parques estaduais já estão fechados, mas também nos balneários diversos vamos trabalhar com PM, polícia ambiental e com órgãos municipais para dispersar, evitar e prevenir a aglomeração", afirmou o bombeiro Edgar Estevo.