Maioria acima de 89 anos deve se vacinar em casa

Os idosos com mais de 89 anos e que moram em Belo Horizonte começaram a ser vacinados contra o novo coronavírus na segunda-feira (8/2). A expectativa da Prefeitura de BH é de que a maior parte dessa população seja imunizada em casa, com suporte de uma equipe volante de profissionais de saúde do poder municipal, uma vez que muitos desses idosos são debilitados e têm dificuldade de locomoção, mesmo em transporte particular. É o caso de três idosos já vacinados com uma primeira dose do imunizante: Edith Margarida da Paixão (de 93 anos), José Jardim Machado (de 92) e José Batista Soares (de 99). Eles moram nas regionais Oeste e Barreiro e receberam o imunizante em casa.

Apesar do atendimento domiciliar, os postos de saúde também estão prontos para receber as doses e aplicá-las nos idosos acima de 89 anos. Até a manhã de ontem, não havia previsão de imunização de nenhum idoso nos centros de saúde, mas o cenário pode mudar nos próximos dias.

Para que esses idosos com mais de 89 anos sejam vacinados, é necessário um cadastro, que foi aberto na segunda-feira. Segundo o Executivo municipal, esse agendamento deve ser feito por meio do telefone 156 ou pelo portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

No caso do telefone, o serviço está disponível das 7h às 21h nos dias úteis. Aos domingos e feriados, das 7h às 20h, a partir da opção 2. O pedido deve ser feito até 28 de fevereiro. O próprio idoso, um parente ou responsável deve fazer o cadastro.

Até as 14h de segunda-feira, primeiro dia do cadastramento, que pode ser feito até o dia 28, cerca de 7 mil inscrições foram feitas. No agendamento, o responsável pode escolher se a vacina será aplicada em casa ou em um posto de saúde de preferência. E fique de olho: a prefeitura informa que as visitas das equipes de vacinação "são agendadas via ligação telefônica". Dessa maneira, o cidadão não deve abrir a porta de sua casa sem receber a comunicação telefônica antes. É preciso ficar atento às identificações também.

Também até segunda-feira, 72.653 pessoas haviam sido vacinadas em BH. Dessas, 1.096 já receberam a segunda dose. Foram aplicadas 57.756 doses da CoronaVac (Butantan/Sinovac Biotech) e 14.897 da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford). No total, a prefeitura recebeu 193.820 doses dos dois imunizantes. Dessas, 160.559 já foram encaminhadas aos 220 postos de imunização (hospitais, centros de saúde, Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, laboratórios e equipes).





*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina





Enquanto isso...Sabará começa cadastramento





Começou ontem em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o cadastramento de idosos acima de 90 anos para recebimento da vacina contra a COVID-19. O formulário já está disponível no site da Prefeitura de Sabará www.sabara.mg.gov.br. Quem optar, poderá se inscrever por telefone na Unidade de Saúde de sua referência. É necessário informar nome completo, data de nascimento, endereço, telefone de contato, email de contato, nome do responsável pelo idoso (caso necessário), CPF e se é acamado. Após esse cadastro, a Secretaria Municipal de Saúde entrará em contato para realizar o agendamento da aplicação da dose.