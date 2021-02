BH tem mais 28 mortes

Cidade vacinou 73.614 pessoas e 4.910 já receberam a segunda dose (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





Mais 28 pessoas morreram vítimas da COVID-19 em Belo Horizonte. Boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura informou ontem que a cidade computou 96.599 casos confirmados da doença: 2.404 óbitos, 4.892 em acompanhamento e 89.303 recuperados. Há, ainda, 126 vidas perdidas em investigação. Enquanto isso, a boa notícia fica por conta da queda registrada na ocupação dos leitos. As enfermarias deixaram a zona de alerta e estão, agora, na controlada: decréscimo de 50,2% para 49,1%. Já a taxa de uso das UTIs diminuiu de 73,7% para 71,3%. No entanto, permanece no estágio crítico da escala de risco, acima dos 70 pontos percentuais.





Por outro lado, o número médio de transmissão por infectado aumentou pela segunda vez consecutiva: de 0,9 para 0,92. Ainda assim, o fator RT se mantém na zona controlada, abaixo de 1. O indicador mede a velocidade de contágio pelo novo coronavírus na cidade.





No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes por COVID-19 em BH: 321, 24 a mais que a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (286), Barreiro (278), Leste (275), Centro-Sul (255), Venda Nova (254), Pampulha (225) e Norte (213).





Além disso, no total, 1.310 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 1.094. A faixa etária com mais mortes pela COVID-19 são os idosos: 83,57% (2.009 no total). Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,35% (345). Há, ainda, 48 óbitos entre 20 e 39 anos (2%), um pré-adolescente entre 10 e 14 anos (0,04%) e uma criança entre 1 e 4 (0,04%).





Ainda conforme o boletim da prefeitura, 97,4% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns. Em BH, 62 pessoas morreram com quadros clínicos de COVID-19 sem comorbidade: 51 homens e 11 mulheres. A maioria tinha entre 40 e 59 anos.





Vacinação





O boletim da prefeitura também informou que 73.614 pessoas foram vacinadas na cidade até ontem. Dessas, 4.910 receberam a segunda dose e já estão totalmente imunizadas contra a COVID-19. São 220 pontos diferentes de aplicação da CoronaVac (Instituto Butantan/Sinovac Biotech) e da AstraZeneca (Fiocruz/Oxford) na cidade, entre hospitais, UPAs, Samu e postos de saúde.





Ainda conforme o levantamento da PBH, a cidade já recebeu 193.820 doses das vacinas: 153.320 do Butantan e 40,5 mil da Fiocruz. Dessas, 160.559 já foram distribuídas e outras 33.261 permanecem em estoque. Enquanto isso, a prefeitura mantém aberta a inscrição dos idosos acima de 89 anos. A habilitação deve ser feita por meio do telefone 156 (disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h; e das 7h às 20h nos fins de semana e feriados) ou a partir do site da prefeitura.