Pedreiros são eletrocutados, mas escapam da morte em Contagem

Acidente ocorreu em uma obra em Contagem, Grande BH (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Dois, de 40 e 50 anos, escaparam da morte depois de seremna obra em que trabalhavam na Rua Praia Grande, 100, Bairro Estrela Dalva, em Contagem.Segundo relato do Corpo de, os dois trabalhavam na confecção de um telhado, no terceiro andar do imóvel, nesta terça-feira (9/2).Ao manobrar um, um dos homens encostou na rede de alta tensão e eles caíram.Um deles sofreu queimadura no peito – segundo os bombeiros, foi o ponto de entrada do, que saiu pelos pés. O outro recebeu uma carga menor e não teve ferimentos aparentes.Duas equipes dos bombeiros e uma doestiveram no local. Os pedreiros foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde foram medicados e ficaram em observação