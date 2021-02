Contrato do Rodoanel Metropolitano deve ser fechado ainda este ano

Governo estima que o Rodoanel Metropolitano pode diminuir em torno de 1 mil acidentes por ano só com a redução de fluxo no Anel Rodoviário (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 31/05/2020)

Devastação ambiental

para o inicio das obras dode Belo Horizonte deve ser assinado no final deste ano. A expectativa é de que parte das obras seja finalizada em três anos após o início.As informações foram repassadas nesta terça-feira (9/2) em coletiva de imprensa pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade,, sobre o projeto do Rodoanel Metropolitano, que se encontra em fase de consulta pública.O governo de Minas espera que a nova via desafogue o trânsito da capital, o que pode evitar acidentes, além de trazer outros benefícios sociais e econômicos. Estudos do estado indicam que o Rodoanel Metropolitano (trechos Norte e Sul) vai contribuir para a redução de cerca de 1 mil acidentes por ano na Grande BH."Iniciamos a consulta pública em que o projeto é colocado em análise. Depois de 45 dias, recolhemos todos os comentários para ajustes necessários. A expectativa é de que até o meio do ano seja lançado o edital para a concorrência pública", explicou o secretário.O Executivo estadual crê que a obra pode impulsionar ode municípios do entorno da capital e atrair investimentos para as cidades.A partir da publicação do edital, os interessados têm três meses para apresentar uma proposta. "E, assim, fazemos a licitação na Bolsa de Valores de São Paulo. O vencedor assinará o contrato em meados de novembro e a licitação ambiental deve sair até março", informou Marcato. A expectativa é de que as alças devem ter obras finalizadas em três anos, exceto a alça Sul.A ideia é que o anel viário tenha– com nove quilômetros em Brumadinho e outros 18 em Betim, além de 20 quilômetros às margens de municípios atingidos pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão.O projeto voltou a entrar em debate depois da divulgação que parte dos valores oriundos da indenização de R$ 37,68 bilhões acordada, na quinta-feira (4/2) da semana passada, entre a mineradora Vale e o governo de Minas, em decorrência da tragédia de Brumadinho, vai bancar o início das obras de um Rodoanel na Grande BH.Uma das grandes preocupações é o dano ambiental . Nessa segunda-feira, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) se reuniu com o Conselho Consultivo do Parque do Rola Moça para discutir soluções para os projetos . "Nossa maior preocupação é com a Serra do Rola Moça e Calçada onde passará a alça sul", disse o secretário. Ele conta que está em diálogo com o conselho e com a associação e, inclusive, com reunião marcada para esta semana."A gente não pode esquecer que o licenciamento ambiental vai ocorrer ao longo do ano e isso envolve consultas à sociedade e condicionantes. Já consideramos que 17km da alça sul serão feitos com 40% via túneis e viaduto", apontou Marcato.Outra preocupação é em relação às desapropriações de casas. O secretário informou que será necessária, aproximadamente, a retirada de 200 famílias e que isso está sendo conversado com as prefeituras envolvidas.Está disponível a consulta pública para o edital do projeto do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte. Por meio de uma página no site do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), a população pode acessar a minuta do edital, estudos de engenharia, econômico-financeiros e jurídicos do projeto."São 45 dias para consulta. A previsão é de que a gente realize cinco audiências, além de uma sondagem de mercado", disse MarcatoO secretário explica que, acabando a fase de consulta, em 22 de março, o governo de Minas vai compilar as discussões em um edital definitivo. Esse processo deve durar cerca de dois meses.As empresas interessadas terão 3 meses para estudar o projeto e apresentar propostas.A expectativa é de que até novembro o contrato seja assinado pela empresa que vencedora. Paralelamente, o governo de Minas vai solicitar o licenciamento ambiental.