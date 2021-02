Entidades cobram debate

Para a Amda, há risco de impacto da obra em sítios históricos, como no Forte de Brumadinho (foto: Renato Weil/EM/D.A PRESS - 6/12/95)





Com o objetivo de traçar um caminho alternativo para o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, a Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) se reuniu ontem com o Conselho Consultivo do Parque do Rola Moça por videoconferência. Na semana passada, entidades e movimentos ambientais protocolizaram no Ministério Público de Minas Gerais representação requerendo ao órgão que intervenha para garantir o direito de participação social nas discussões sobre o Rodoanel.





O projeto voltou ao debate após sinalização do governo mineiro de que 10% da indenização de R$ R$ 37,68 bilhões acordada com a Vale pela tragédia da Mina Córrego do Feijão vai bancar o início dessas obras viárias. O trecho teria 100 quilômetros. O Executivo espera que a nova via desafogue o trânsito de Belo Horizonte, evite até 1 mil acidentes por ano na Grande BH e gere outros benefícios sociais e econômicos. O Estado de Minas entrou em contato com o governo, mas não obteve retorno.





Entidades civis temem pesado impacto ambiental e histórico. Há sítios arqueológicos na região, caminho dos bandeirantes, como o do Ciclo do Ouro, além do Forte de Brumadinho, que servia ao tráfego de pessoas e mercadorias, e da Estrada da Serra da Calçada, ambos do século 18. A Amda aponta ainda grande supressão de vegetação natural e risco a áreas com cachoeiras e piscinas naturais.





“A reunião definiu pela manifestação do conselho contrário a qualquer alternativa que gere impactos significativos ao parque e ao Monumento Natural da Serra da Calçada. É importante que se faça os estudos de alternativas, considerando esses aspectos todos: ambientais, proteção aos sítios arqueológicos e comunidade no entorno da Serra do Rola Moça”, disse Francisco Mourão Vasconcelos, biólogo da Amda e membro do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça.





ALTERNATIVA

Proposta alternativa seria apresentada. Iniciando no mesmo ponto planejado pelo governo, em Betim, o traçado sugerido pela Amda seguiria por Ibirité e Belo Horizonte, margeando o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, utilizando parte da faixa de domínio da alça Ferroviária Águas Claras–Ibirité. Na altura do Bairro Olhos D’Água, seria lançado em túnel sob a Serra do Cachimbo, saindo sobre o antigo viaduto da Mutuca.