Temporal de estragos em BH

Prédio construído irregularmente desabou no Aglomerado da Serra, o que obrigou 30 vizinhos a deixar suas casas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Depois das últimas semanas de tempo quente em Belo Horizonte, a capital viveu dois dias de chuva sem parar. No domingo, quando foram registrados os maiores volumes de precipitação, a capital mineira enfrentou inundações, alagamentos e deslizamentos. Ontem, moradores chegaram a fazer manifestação no bairro Primeiro de Maio, onde casas desmoronaram. Durante a madrugada de segunda, um prédio irregular de cinco andares desabou no Cafezal, no Aglomerado da Serra, e obrigou 30 moradores vizinhos a fugir dos escombros e a passar a noite fora de casa. A prefeitura avalia os prejuízos e diz que ampara os desalojados.





E o perigo continua. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para risco de novos temporais na capital mineira, válido até as 11h de hoje. Ainda segundo o Inmet, as áreas de instabilidade devem persistir ao longo da semana sobre Minas Gerais. contudo, espera-se uma redução no volume das chuvas a partir de hoje.





Os estragos acumulados durante os temporais do fim de semana não foram poucos. A Defesa Civil municipal recebeu 131 solicitações de vistorias de risco pelo telefone 199 entre a sexta-feira – quando começaram as chuvas – e o início da tarde de ontem. Segundo o órgão municipal, a maioria dos chamados se refere a vistorias em imóveis particulares nas regionais Noroeste e Centro-Sul.





As ocorrências que geraram mais requisições foram para averiguação de trincas, totalizando 18 chamados, e enchentes ou inundações, que resultaram em 15 solicitações. Em seguida, com 12 requisições cada uma, estão o deslizamento de encosta, risco de desabamento de muro de arrimo e de encosta. BH ainda segue sob alerta de risco geológico emitido pelo órgão.





Não é pra menos. Em apenas oito dias, o acumulado de chuva equivale a até 168,2% do volume histórico médio para o mês de fevereiro, caso registrado na Região Noroeste, onde as precipitações acumuladas até as 6h de ontem chegavam a 305 milímetros. A Centro-Sul registrou 286,8 milímetros, 158,1% do volume histórico. A média climatológica de fevereiro é de 181,4mm.

MANIFESTAÇÃO

Deslizamento de terra colocou casas em risco no Carlos Prates (foto: Fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

As chuvas trouxeram prejuízos também à Região Norte, com acumulado de 209mm, 115,2% a mais de todo o volume esperado para o mês. No bairro Primeiro de Maio, nessa região, o temporal desalojou moradores. A água inundou casas, destruindo pertences e deixando famílias sem ter onde ficar. Revoltados, moradores interditaram a Avenida Cristiano Machado em sinal de protesto no início da manhã e também no fim da tarde.





Alguns chegaram a afirmar que as inundações começaram a ocorrer somente depois das obras feitas justamente para evitar problemas com as enchentes do Córrego do Onça. No entanto, a prefeitura nega a relação com as obras da primeira etapa de otimização do Sistema de Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão do Onça, na Região Nordeste. Segundo a PBH, a inundação no local ocorreu devido ao rompimento da rede de drenagem de interior de quarteirão no local.





OBRAS

A obra citada pela prefeitura promete contribuir para a diminuição do risco de enchentes na Avenida Cristiano Machado, próximo aos bairros São Gabriel e Primeiro de Maio. Será feita a implantação de canal paralelo à canalização existente do Ribeirão do Onça, com início nas proximidades do cruzamento da Avenida Cristiano Machado com a Avenida Risoleta Neves até o limite com a faixa de domínio da CBTU dentro da Estação São Gabriel, numa extensão de 286,96 metros.





A prefeitura informou que estão sendo investidos R$ 44,7 milhões, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Saneamento e de financiamento junto ao governo federal. A previsão de término dos trabalhos é no segundo semestre de 2021.

EDIFÍCIO CAI

Casas também caíram no bairro Primeiro de Maio, na Região Norte, onde 33 pessoas ficaram desalojadas: moradores fizeram protesto

Em meio às chuvas, um edifício de cinco andares, ainda em construção, desabou na madrugada de ontem. A construção era irregular. Ninguém se feriu, mas imóveis foram atingidos pelo desmoronamento e, de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, tiveram de ser interditados por estar sob risco de colapso.





Desorientados, muitos moradores desalojados passaram a madrugada perambulando, sem um destino certo e com medo de voltar para suas casas. Nove pessoas encontraram abrigo na casa de uma vizinha, que se solidarizou com a situação. "Minha casa é pequena, mas o coração é grande. Assim que teve o desabamento abri minhas portas para os vizinhos, para as crianças. Daí fomos batendo de porta em porta na comunidade para conseguir colchões e cobertores para eles. Quando perdi meu filho para a leucemia, meus vizinhos me ajudaram com tudo. Foram a minha fortaleza. Agora, eu apenas retribuo", disse a aposentada Maria de Lourdes de Oliveira, de 61 anos, responsável por abrigar a maior parte dos desabrigados.





Por volta da meia-noite, a Defesa Civil foi chamada para averiguar o surgimento de trincas na edificação em construção. Os técnicos alertaram que a estrutura estava em risco iminente de desabamento, mas como não havia moradores, os vizinhos não tomaram nenhuma providência.





O laudo de vistoria dos bombeiros aponta várias falhas: "A casa a ser vistoriada foi construída com inobservância dos padrões mínimos de segurança para a construção civil, visto que apresentava dano estrutural severo na sua fachada. Havia uma rachadura proveniente, possivelmente, de deformação transversal ocasionada por compressão, pois foram construídos três pavimentos de igual medida sobre um cômodo com medida inferior aos andares superiores".





O laudo informa ainda que "a fachada não apresentava revestimento ou pintura, o que tornava ainda mais evidente a patologia apresentada pela estrutura. Com a incidência de intensa precipitação pluviométrica, a água infiltrava naquela rachadura, enfraquecendo ainda mais a estrutura. Cabe destacar também que havia construções de padrão irregular ao fundo e ao lado da residência que apresentava dano estrutural severo".





Na tarde de domingo, um deslizamento no bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de BH, colocou em risco casas da região. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e uma da Polícia Militar foram para o local. Não houve vítimas. O deslocamento de terra ocorreu na Rua Professor Mário Casassanta, na esquina com a Rua Vereador Sócrates Alves Pereira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a terra empurrou alguns caminhões. Ontem, bombeiros e Defesa Civil ainda atuavam no local.

Ajuda humanitária e limpeza

Funcionários da prefeitura retiram entulhos da Avenida Cristiano Machado, atingida pelas chuvas e palco de protestos

A prefeitura de Belo Horizonte informou que retirou 30 pessoas das proximidades do prédio que desabou no Cafezal, no Aglomerado da Serra, no bairro do mesmo nome, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte; e outras 33 no bairro Primeiro de Maio. As famílias foram encaminhadas para casa de parentes. Segundo a PBH, assistentes sociais devem avaliar cada caso e fazer o encaminhamento para o Programa Bolsa Moradia/Auxílio Pecuniário, se necessário. Até ontem, foram distribuídos 571 colchões, 202 cestas básicas, 458 cobertores e 550 refeições para as pessoas atingidas pelas chuvas do fim de semana na capital.





A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informou que equipes atuavam ontem mesmo na limpeza da Avenida Tereza Cristina, que ficou completamente alagada na Região Oeste e, num primeiro momento, o objetivo era “dar condições seguras de trafegabilidade ao local, minimizando o risco de acidentes”. De acordo com a PBH, os pontos mais afetados pela chuva de domingo são praticamente os mesmos da chuva que atingiu a região em 15 de janeiro. Na data, também houve estragos na Avenida Tereza Cristina e carros ficaram ilhados.





Segundo a Sudecap, depois das chuvas do dia 15, além das desobstruções de bocas de lobo e recolocação de grelhas, foi executado também o serviço provisório de "salgamento" (lançamento manual de asfalto) nos trechos mais danificados para proteger a base do pavimento. Por causa da chuva deste fim de semana, o serviço terá de ser refeito. “O custo dessas manutenções provisórias está previsto dentro dos contratos de manutenção de vias públicas e o recapeamento efetivo será executado após o término do período chuvoso”, acrescentou a pasta.





PERIGO À VISTA

Confira os sinais de risco geológico e saiba como se cuidar





>> Trinca nas paredes

>> Água empoçando no quintal

>> Portas e janelas emperrando

>> Rachaduras no solo

>> Água minando da base do barranco

>> Inclinação de poste ou árvores

Previna-se

>> Coloque calha no telhado da sua casa

>> Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

>> Não jogue lixo ou entulho na encosta

>> Não despeje esgoto nos barrancos

>> Não faça queimadas





CHUVAS EM BH

(Em fevereiro, até as 6h de ontem)





Região Volume acumulado (mm) % sobre média do mês*

Barreiro 208,6 115%

Centro Sul 286,8 158,1%

Leste 219,6 121,1%

Nordeste 250,0 137,8%

Noroeste 305,2 168,2%

Norte 209,0 115,2%

Oeste 208,0 114,7%

Pampulha 226,4 124,8%

Venda Nova 250,6 138,1%





*Média Climatológica de fevereiro: 181,4mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte