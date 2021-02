Entre os mais idosos, a chama de esperança

Aos 91 anos, Fernanda Montenegro celebra a vacinação: agradecimento aos pesquisadores e ao SUS (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)



Em meio a um sentimento de gratidão, artistas prestaram homenagens à ciência e aos profissionais de saúde depois de ser vacinados. As campanhas para pessoas acima de 90 anos começaram na sexta-feira. A atriz Fernanda Montenegro, de 91, compartilhou um vídeo sendo vacinada e exaltou pesquisadores e o sistema público de saúde. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos."





Aos 93, a atriz Laura Cardoso tam bém exibiu seu cartão da campanha de combate à COVID-19. No perfil da Central Laura Cardoso, a legenda da foto diz: “Laura foi vacinada hoje (6)! Que alegria! Viva a ciência!”.

Lima Duarte, de 90, recebeu a vacina em Indaiatuba, município de São Paulo, e comemorou nas redes sociais. "Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!".

A cantora Elza Soares, de 90, postou no seu Instagram a foto do momento da vacinação, segurando a bandeira do Brasil, e escreveu um ‘textão’ celebrando a vitória da ciência e cobrando imunização mais ampla e rápida. “Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito à vida que qualquer um de nós”, escreveu.





CARRAPICHO A morte, porém, chegou antes para artistas até mais novos, como o cantor Zezinho Correa, de 69. O vocalista do grupo Carrapicho estava internado desde 4 de janeiro em um hospital de Manaus, no Amazonas, e há quase um mês numa unidade de tratamento intensivo (UTI).

A família do músico publicou comunicado no seu perfil nas redes sociais: "Agradecemos imensamente o carinho, todas as orações e todo o amor que vínhamos recebendo dos fãs, familiares, amigos e admiradores dele. O céu ganhou mais uma estrela que com sua luz brilhará para a eternidade. Hoje a batida do tambor se calou".

Zezinho Correa e o grupo Carrapicho ficaram conhecidos no Brasil com seus hits Tic tic tac e Boi caprichoso, da década de 1990.

e mais..





Novas doses





Minas Gerais vai receber hoje mais 315 mil doses da vacina CoronaVac, fabricada pelo Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O anúncio foi feito pelo governador Romeu Zema (Novo) em sua conta no Twitter. A nova remessa, que chega até o fim da manhã ao aeroporto de Confins, atenderá idosos com 90 anos ou mais, além de ampliar a vacinação dos profissionais de saúde.





Mortes





Minas Gerais registrou 140 mortes e 4.649 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. A informação foi publicada no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). Ao todo, 767.061 casos da COVID-19 estão confirmados no estado, com 690.116 pessoas já recuperadas e 61.138 em acompanhamento. O total de mortos pela doença em Minas Gerais é de 15.807 pessoas.





Pfizer avança





A Pfizer Brasil apresentou ontem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o pedido de registro definitivo da vacina BNT162b2 contra a COVID-19. O imunizante, com eficácia de 95%, foi desenvolvido em parceria com a BioNTech. O governo tem reiterado que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa entrarão no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até o momento, a agência aprovou o uso emergencial da vacina de Oxford e da CoronaVac.