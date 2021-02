Carro com sete ocupantes bate contra poste e deixa dois mortos em Contagem

(foto: Google Street View/Reprodução)

Um acidente de carro deixou dois mortos e cinco feridos na noite de ontem em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com uma testemunha, um Fiat Tempra trafegava pela Via Expressa, na região do bairro Água Branca, quando o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma mudança de faixa.Com sete ocupantes, o veículo colidiu contra um poste. A desaceleração foi tamanha, que uma roda se soltou, vindo a atingir o carro da testemunha. Segundo a Polícia Militar, um dos ocupantes do Tempra confirmou a versão da testemunha.Os feridos receberam atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que também confirmou a morte de Fagner Silva, 31 anos, e Paulo César Filho, de 23 anos.