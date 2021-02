COVID-19: Ocupação das UTIs fica em 68,4% nesta sexta-feira (05/02) em BH

Ocupação dos leitos em BH está em queda desde a semana passada (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) queda na ocupação dos leitos de UTI para a COVID-19. Nesta sexta-feira (05/02), o indicador ficou em 68,4%, conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Pelo terceiro dia consecutivo, Belo Horizonte registrapara a COVID-19. Nesta sexta-feira (05/02), o indicador ficou em









A ocupação das enfermarias também apresentou queda nesta sexta-feira, pelo terceiro dia consecutivo: de 51,4% para 48,4% na comparação com os dois últimos balanços. Vale lembrar que as taxas abaixo dos 50% já representam a zona controlada.





Depois de 13 diminuições em sequência, o número médio de transmissão do coronavírus por infectado (fator RT) se manteve o mesmo do balanço anterior: 0,88. O parâmetro está abaixo de 1, portanto também na zona controlada, sendo um dos menores níveis do fator RT desde o início da pandemia.





Casos e mortes





BH registrou mais 15 mortes pela COVID-19, desde a última atualização. No total, a cidade soma 94.451 casos de infecção pelo novo coronavírus. Dessas pessoas, 2.369 morreram, 5.775 estão em acompanhamento e 86.307 se recuperaram.





No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes por COVID-19 em BH: 318, 27 a mais a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (282), Leste (271), Barreiro (272), Venda Nova (252), Centro-Sul (250), Pampulha (223) e Norte (210).





No total, 1.291 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 1.078.





A faixa etária mais morta pela COVID-19 são os idosos: 83,50% (1.978 no total).





Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,39% (341). Há, ainda, 48 óbitos entre 20 e 39 anos (2,03%), um pré-adolescente entre 10 e 14 anos (0,04%) e uma criança entre 1 e 4 (0,04%).





Além disso, 97,4% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.





Em BH, 61 pessoas morreram com quadros clínicos de COVID-19 sem comorbidade: 50 homens e 11 mulheres. A maioria tinha entre 40 e 59 anos.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa