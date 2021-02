Quinta-feira terá céu nublado em BH; em Minas, temperatura chega a 40°C

(foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







Minas Gerais ainda não foram suficientes para trazer chuva à capital mineira, mas a previsão continua nesta quinta-feira. As probabilidades aumentam a partir de amanhã (5/2). Enquanto isso, no restante do estado, a temperatura pode chegar aos 40°C hoje.









As áreas de instabilidade são formadas pelo calor e a alta disponibilidade de umidade no ar. Ontem, segundo o meteorologista, elas provocaram chuviscos em municípios próximos da capital, mas as chuvas mais significativas podem chegar no fim de semana, com a aproximação de uma frente fria que, no momento, está perto do litoral de São Paulo.





Essa mesma frente fria pode derrubar a temperatura em Belo Horizonte, onde a máxima pode cair para 25°C no sábado e domingo.





Interior





Nesta madrugada, choveu nas regiões do Triângulo Mineiro e no Sul. Em Machado, no Sul, o volume foi de 70 milímetros. A região também registrou a menor temperatura do estado, 15°C em Maria da Fé.





Ainda segundo Cléber Souza, há previsão de pancadas de chuva nas regiões Noroeste, Oeste, Zona da Mata, Triângulo Sul, e municípios da Grande BH. No Norte e nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, a possibilidade é apenas de chuvas isoladas. No norte, os termômetros pode marcar 40°C à tarde.