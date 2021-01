Comércio e serviços prontos para a reabertura

Academia Feedback, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, passa por limpeza e higienização para retomar as atividades a partir de amanhã (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Correr para reduzir os prejuízos acumulados: esse é o desafio do comércio de Belo Horizonte a partir de amanhã, quando a prefeitura inicia mais uma flexibilização na cidade em meio à pandemia da COVID-19. Ontem, o Executivo municipal oficializou a reabertura por meio do Decreto 17.536.



Na prática, os lojistas vão funcionar basicamente como ocorria em dezembro do ano passado: adoção de normas sanitárias, como uso do álcool em gel e das máscaras, e restrição de horário. Ao mesmo tempo, a PBH vai permitir o funcionamento de 10 feiras espalhadas pelo município, inclusive a da Afonso Pena, a partir de amanhã.





Proprietário da academia Feedback, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Marcus Hoffman afirma que vai adotar os mesmos protocolos de antes. “Não vamos mudar nada em relação à flexibilização anterior. O principal é manter o distanciamento social e a higienização”, afirma.



Quanto à gestão financeira do negócio, ele lamenta a escassez de clientes nos últimos meses. “Praticamente, só 30% do meu público voltou à academia. Não podemos fazer promoção, infelizmente. Temos que aumentar os preços para recuperar um pouco do que perdemos”, diz.





A partir de amanhã, as academias poderão abrir sem restrição de horário, conforme o decreto da prefeitura. Porém, o cliente deve agendar com antecedência a ida ao estabelecimento. O objetivo é ter controle quanto ao público e evitar aglomerações.



Além da tradicional Feira Hippie, outras 9 espalhadas pela cidade vão poder funcionar (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Na mesma toada, 10 feiras da cidade vão poder funcionar a partir de segunda: além da tradicional da Avenida Afonso Pena, poderão ter expediente as duas da Avenida Carandaí (de bebidas, comidas típicas e antiguidades e a de plantas e flores naturais) e das praças Duque de Caxias, da Savassi e Comendador Negrão de Lima. O mesmo vale para os centros de compras dos bairros São Gabriel, Buritis, Jaraguá e Sagrada Família.





Conforme o decreto da prefeitura, a feira hippie vai funcionar na Avenida Afonso Pena entre a Praça Sete e a Rua das Guajajaras. O setor de alimentação do tradicional centro de compras da cidade terá expediente na Rua Espírito Santo, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua dos Carijós. E também na Avenida Álvares Cabral, entre a Afonso Pena e a Rua Goiás.





O protocolo permanente para funcionamento das feiras na pandemia continua válido para essa reabertura. Ou seja, todas as medidas tomadas nas flexibilizações anteriores continuam necessárias nessa. Isso inclui o uso obrigatório de máscara, que deve ser trocada a cada quatro horas para os feirantes.



A higienização frequente com álcool em gel, inclusive das máquinas de cartão, também precisará ser feita. Ao mesmo tempo, provadores, atividades de entretenimento com aglomeração, cardápio físico, saleiros, açucareiros e dispensadores de temperos continuam proibidos. Quanto às mesas, a ocupação máxima é de quatro pessoas. Elas devem ser limpas após o uso.





Indicadores em queda





A flexibilização da prefeitura ocorreu depois de uma sequência de quatro dias de queda nos indicadores. O número médio de transmissão por infectado, que mede a velocidade de contágio da doença na cidade, diminuiu pelo 10º balanço consecutivo na última sexta.





Apesar disso, a taxa de ocupação dos leitos de UTI permanece na zona crítica da escala de risco: 74,5%. Já o percentual de uso das enfermarias está na fase intermediária: 56,8%.





Confira o expediente de cada área do comércio:





Lojas de rua e outros comércios varejistas: de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h



Academias: sem restrição de horário, porém com agendamento



Shoppings: de segunda-feira a sábado, das 10 às 21h, com restrição de ocupação



Bares e restaurantes: de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h. Bebidas alcoólicas poderão ser comercializadas até as 15h



Atividades em drive-in: todos os dias, das 14h às 23h59



Padarias e lanchonetes, com consumo no local: todos os dias, das 5h às 22h, com restrição de ocupação



Outras atividades: sem restrição de horário, mas com ocupação limitada