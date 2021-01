COVID-19: BH registra queda em todos os indicadores pelo quinto dia seguido

AM

Os três quesitos que são levados em conta para decidir o norte do comércio de BH caíram nos últimos dias (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte registra queda em todos os indicadores do boletim epidemiológico da capital mineira. Os números da COVID-19 na capital foram anunciados nesta sexta-feira (29/01) durante coletiva do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD) e do comitê de enfrentamento à doença. Esta é a quinta vez seguida que aregistra queda em todos os indicadores doOs números da COVID-19 na capital foram anunciados nesta sexta-feira (29/01) durante coletiva do



O número médio de transmissão por infectado (fator RT) teve a 10ª queda seguida, de 0,95 para 0,93. Já a ocupação dos leitos de UTI caiu de 76,4% para 74,5, enquanto a das enfermarias recuou de 57,2% para 56,8%.





Durante boa parte de janeiro, o indicador que mede o nível de ocupação de leitos de terapia intensiva ficou acima dos 80%, 10 pontos percentuais acima da margem do alerta vermelho, considerado pela Prefeitura de BH.



No entanto, os três quesitos que são levados em conta para decidir o norte do comércio na capital mineira caíram nos últimos dias. Por isso na tarde desta sexta-feira (29/01), o prefeito Kalil informou o novo padrão da reabertura da capital mineira.









Entre os setores liberados estão o de bares e restaurantes. “Os bares e restaurantes abrem a partir das 11h até 22h, podendo vender bebida alcoólica até as 15h. De 11h às 15h a venda de bebida alcoólica é permitida. A partir de 15h ela é proibida, mas os restaurantes poderão ficar abertos até 22h”, disse Kalil.