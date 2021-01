Nova remessa de imunizantes

Doses da CoronaVac e da vacina de Oxford chegaram em caminhão refrigerado e foram despachadas por helicópteros (detalhe) e aviões para o interior do estado (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





O governo de Minas iniciou ontem a distribuição de 356,3 mil vacinas aos municípios mineiros. As doses chegaram ao hangar do Gabinete Militar do Estado, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã de ontem, por volta das 6h, transportadas por um caminhão refrigerado e, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a entrega será feita em duas etapas. Enquanto as novas doses chegam ao estado, surgem dúvidas sobre o uso dos imunizantes já entregues aos hospitais. Ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais instaurou inquérito para apurar suposto sumiço de seis doses da CoronaVac que seriam aplicadas em profissionais que trabalham na Maternidade Odete Valadares, no bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) também apura a denúncia.





Da carga que desembarcou ontem, a maior parte – 276.760 doses – seguiu ontem mesmo em três aviões e dois helicópteros do estado rumo às 27 regionais mineiras de saúde, sob escolta da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros (CBMMG). As aeronaves decolaram em três horários: 8h, 8h30 e 9h. A rota das aeronaves não foi divulgada por questões de segurança.





O restante do material – 79.540 unidades – será distribuído na manhã de hoje. As doses fazem parte das três remessas já repassadas ao estado pelo governo federal. São 78,2 mil ampolas remanescentes da primeira entrega da CoronaVac (1ª e 2ª doses), 87,6 mil da segunda remessa do mesmo imunizante (1ª e 2ª doses), além de 190,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca (apenas 1ª dose).





O secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, explicou que caberá aos municípios buscar os frascos nas regionais indicadas. As doses são identificadas para que as prefeituras possam organizar a segunda aplicação – essencial para que os compostos proporcionem a proteção esperada. As campanhas locais, segundo o dirigente, devem começar na segunda-feira.





PLANEJAMENTO





Questionado sobre a opção da SES-MG de calcular a distribuição das 190 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZenica para igual número de pessoas – ou seja, sem garantir a 2ª dose, Cabral informou que o produto permite uma logística mais flexível. "Sobre a AstraZeneca, é importante relembrar que a segunda dose pode ser aplicada no período de 12 semanas, ou seja, três meses. Então, é um período que a gente consegue fazer esse planejamento, consegue receber (novas remessas) dentro do prazo recomendado", ponderou o dirigente. Mapeamento dos grupos prioritários está em andamanento nas 853 cidades mineiras, segundo a subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula.





“SUMIÇO”

Ainda ontem, a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o paradeiro de seis doses da CoronaVac destinadas a profissionais da Maternidade Odete Valadares. A investigação está em andamento na 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) também investiga o caso. O suposto extravio foi descoberto no início da semana e registrado na Polícia Militar (PM). A Polícia Civil instaurou inquérito. Uma nova comissão de vacinação foi constituída na unidade de saúde.





De acordo com o boletim de ocorrência registrado na terça-feira, o hospital recebeu os imunizantes no dia 20 e, dois dias depois, surgiram relatos de que doses haviam desaparecido. A pessoa responsável pela custódia e aplicação das vacinas foi acionada e comunicada de que todo o material seria conferido pela diretoria na segunda-feira, o que foi feito. Após a conferência das vacinas, foi confirmada a falta de seis doses. Segundo o histórico da Polícia Militar, pessoa citada na ocorrência não teria comparecido ao trabalho no dia do registro por questões de saúde. Dessa forma, não foi ouvida.





Ontem, a reportagem do Estado de Minas teve acesso a um comunicado direcionado aos gestores, servidores, residentes, terceirizados e demais funcionários do hospital. Assinado pela diretora-geral e técnica da Maternidade Odete Valadares, Flávia Ribeiro de Oliveira, o comunicado confirma que a administração precisou intervir no plano de vacinação em andamento na unidade “após tomar ciência de suposto extravio”. “Foi constituída nova comissão de vacinação para dar continuidade ao plano”.





A Fhemig, responsável pela maternidade, informou que o caso “foi encaminhado ao Núcleo de Correição Administrativa da Fhemig para a tomada de providências e notificado à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte – responsável pela distribuição das doses em Belo Horizonte”. Segundo a instituição, do dia 20 até a noite de quarta-feira, 675 profissionais foram vacinados na Maternidade Odete Valadares, que recebeu 983 doses do imunizante.





O estado segue com tendência de alta transmissão da COVID-19. Nas 24 horas entre quarta-feira e ontem foram registrados 8.318 novos casos e 155 mortes em decorrência da doença. O total, segundo a SES, chegou ontem a 715.967 casos e 14.699 mortes.





Sem carnaval

O governo do estado não concederá ponto facultativo aos 147 mil servidores públicos estaduais no período do carnaval – que estava previsto para 13 a 16 de fevereiro. Por meio de nota, o governo diz que a medida tem o objetivo de “desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus”. As tentativas de conter o avanço do vírus no período já são vistas em locais como Santana do Riacho, na Serra do Cipó, que publicou decreto suspendendo os alvarás dos estabelecimentos comerciais não essenciais no período entre 12 e 16 de fevereiro, e impôs limite de atendimento.