Empresa dona de carreta que tombou no Anel é multada em R$ 15 mil

Tanque de carreta derramou milhares de litros de óleo em córrego, o que gerou multa à empresa responsável pelo veículo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Um dia depois do acidente com a carreta de óleo na descida do Bairro Betânia do Anel Rodoviário, no Oeste de BH, novas informações surgem sobre o fato. Nesta quarta (2701), o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA), da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), multou a empresa proprietária do veículo em R$ 14.790.

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a qual o NEA e a Feam são subordinados, a multa foi aplicada porque o óleo derramado atingiu um córrego próximo ao local do acidente.

Além disso, o líquido carregado pelo veículo contaminou o solo, o que ampliou ainda mais o valor da multa. A Transporte Grande Oriente, sediada no Rio de Janeiro, era responsável pelo veículo.

O estado também multou a Via 040 em R$ 4.930 por ter arrastado o tanque da carreta sem transbordo da carga. Por isso, mais óleo foi lançado no curso d'água.

"O NEA ressalta, ainda, que o produto envolvido no acidente é utilizado em transformadores e não é considerado um produto perigoso para o transporte. Entretanto, quando em contato com o solo e a água, produz danos ambientais", informou a Semad em nota.

Os autos emitidos pela fiscalização ambiental serão encaminhados ao Ministério Público. Portanto, a promotoria pode avaliar se cabe processo penal no caso.

A reportagem procurou a Via 040 por e-mail e aguarda posicionamento. As ligações telefônicas para a Transporte Grande Oriente não foram atendidas.

Família ferida

O acidente ocorreu por volta das 14h no Km 539 do Anel Rodoviário. A carreta com óleo vinha do Rio de Janeiro com destino a cidade de Betim, na Grande BH, e perdeu os freios dois quilômetros antes do local da batida. Diversos veículos foram danificados.

A informação inicial do Corpo de Bombeiros dava conta de que apenas o motorista da carreta havia se ferido.

Ele sofreu escoriações nas pernas e suspeita de fratura no braço esquerdo.

Por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminhou até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Porém, nesta quarta-feira, a reportagem do Estado de Minas apurou que uma família de quatro pessoas também ficou ferida. Elas ocupavam um Hyundai HB 20, conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar.

O pai sofreu diversas escoriações, enquanto a mãe um corte na cabeça. Já o filho teve uma fratura no nariz, segundo o documento registrado pela corporação.

Ainda de acordo com a PM, a situação mais grave foi da filha do casal. Ela apresentava um quadro de suspeita de traumatismo craniano.

Apreensão de carteira

Um dos motoristas envolvidos no acidente teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendida.

Ele conduzia um Ford Fiesta atingido pela carreta. No momento do fato, ele fugiu do local, conforme a PM.

Depois, ele disse aos policiais que sua esposa havia passado por uma cirurgia recente, o que o forçou a buscar socorro.

O documento está suspenso pelo Departamento de Trânsito (Detran) desde outubro do ano passado.