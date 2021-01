Operação apura desvio de dinheiro destinado à pandemia em Minas

Quase R$ 50 mil foram apreendidos pelas autoridades nas primeiras fases da operação (foto: Divulgação/MPMG)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar (PM) cumpriram mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (27/1) em Piraúba, na Zona da Mata mineira, contradestinado à pandemia.

De acordo com a promotoria, a terceira fase da operação Persona apreendeu celulares, HDs e documentos que podem ajudar na apuração do esquema de corrupção.

Os agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o MP e a PM suspeitam que processos deitens importantíssimos para proteger o cidadão da COVID-19, foram fraudados.

Como essas cidades estão em situação de emergência, se permite a contratação de serviços/produtos sem licitação.

Diante desse direito, a prefeitura local, segundo o MP, pode ter adquirido o sabonete e o álcool em gel de empresas fantasmas, tudo para desviar dinheiro público.

“Há evidências de que os investigados utilizaram ‘laranjas’ para a concretização da empreitada criminosa de desvio de dinheiro público, que deveria, nesse cenário de pandemia, ser empregado para salvar vidas”, afirma o promotor de Justiça do Gaeco, Breno Costa da Silva Coelho.

As investigações apontam para ao menos seis crimes: desvio de verba pública, corrupção, peculato, fraude à licitação, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Outras prefeituras são investigadas além de Piraúba.

As duas primeiras fases da operação resultaram na prisão de um empresário e da ex-secretária municipal de Saúde de Guiricema, também na Zona da Mata mineira.

Essas etapas também resultaram na apreensão de R$ 43,5 mil em dinheiro vivo. Além disso, as autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão em Guiricema, Piraúba e Juiz de Fora.

O nome Persona, de acordo com o MP, faz referência ao teatro grego, no qual os artistas faziam uso de máscaras para construir o personagem.

Outro lado

A reportagem fez contato com a Prefeitura de Piraúba por e-mail, mas ainda não obteve retorno. O contato foi feito por volta das 19h, após o horário comercial.

Caso a prefeitura se manifeste, esse texto será atualizado.

Quer denunciar?

Além do disque-denúncia 181, o cidadão pode delatar crimes do tipo por meio da ouvidoria do Ministério Público, por meio dos telefones 127, (31) 3330-8409 ou (31) 3330-9504.