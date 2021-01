''Todos os profissionais de saúde serão vacinados essa semana', diz Kalil

Vacinação ocorre dentro do esperado pela prefeitura (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte(PSD) disse na tarde desta quarta-feira (27/01) que todos osdeestarão vacinados ainda nessa semana. Kalil crê que a retomada gradual das atividades comerciais pode começar a ser pensada a partir da próxima semana. Em breve entrevista coletiva, na sede da Associação dos Municípios Região Metropolitana de Belo Horizonte (), no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Kalil afirmou que, após a vacinação do grupo prioritário, os índices de internação cairão."Nós estamos chegando na praia, arealmente está chegando. E não tem que se enganar que tem que vacinar toda a população. Depois que tirar dos hospitais o pessoal do risco, os profissionais de saúde estiverem vacinadas e de maior idade estiver vacinada, nós vamos cair. Já tivemos uma queda grande de internação, uma grande queda de transmissão", disse.E, após essa etapa, ele acredita que não terá "corre-corre" para a vacina. "Até porque meu filho que é advogado e tem 31 anos de idade, se cuidar, ele não precisa de vacina", disse.Ele pontuou que a vacinação está ocorrendo no ritmo esperado. "Acaba (a vacinação) de todos os profissionais de saúde essa semana."