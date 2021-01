Falso advogado é morto a tiros no Vale do Jatobá, Região do Barreiro

Vítima levou cinco tiros; motivação do crime ainda é desconhecida (foto: Creative Commons)

Um homem de 29 anos foi morto aRegião dona noite dessa segunda-feira (25/1). O crime ocorreu na Avenida Perimetral II, no Vale do Jatobá.Segundo informações do boletim de ocorrência, Natan Luiz Santana Estêvão levou cinco tiros - três nas costas, um na cabeça e um na mão esquerda.Testemunhas disseram aos militares que os disparos foram feitos por duas pessoas que chegaram ao local de moto. Após o homicídio, a dupla teria seguido rumo ao Conjunto Vale do Jatobá. A motivação doainda é desconhecida.De acordo com a PM, Natan era dono de extensa ficha criminal, com passagens por falsidade ideológica e delitos correlatos. Parentes e vizinhos relataram que ele estava montando um escritório de, mas não era formado em direito.O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH.