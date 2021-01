Carreta perde o freio e atinge contra muro em Sarzedo; veja vídeo

(foto: Reprodução/Vídeo) uma carreta perde o freio e, desgovernada, choca-se contra muro na Rua Eloy Cândido de Melo, na Vila Satélite em Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (21/01). Um vídeo mostra o momento em quena Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesta quinta-feira (21/01).





O motorista Aderlei Teixeira Batista, de 49 anos, informou que estacionou a carreta e percebeu um vazamento de ar embaixo da cabine.





O motorista cortou parte da mangueira e instalou um "engate rápido", que resolveu o problema.

Carreta perde o freio e destrói muro em Sarzedo; veja vídeohttps://t.co/NQ2Wm0yNou pic.twitter.com/uoBL3E53Y0 — Estado de Minas (@em_com) January 22, 2021



Entretanto, ele relata que o veículo começou a se movimentar sozinho e, como a rua é uma descida, pegou velocidade rapidamente.





A carreta atingiu o muro da residência de número 125, causando diversos danos. O veículo também ficou bastante danificado.





O motorista tentou subir no caminhão para pará-lo, mas acabou caindo e uma das rodas do veículo passou por cima do pé.



Como Aderlei teve leves ferimentos nos pés, ele dispensou o atendimento.