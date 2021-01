Maia vai mediar negociação

Matheus Adler





A distribuição dos quase 6 milhões de doses da vacina CoronaVac pelo Instituto Butantan levou mais que a imunização contra a COVID-19 aos 27 estados e ao Distrito Federal: proporcionaram alento à população. No entanto, o sinal de alerta foi ligado no país, uma vez que é necessário o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), principal ativo das doses para a fabricação de mais substâncias. Mas a China, que importa o produto, tem impasses diplomáticos com o Brasil, o que dificulta o envio da carga, o que levou a Fiocruz a anunciar o adiamento da produção da vacina Oxford/AstraZeneca.

Para tentar solucionar o problema a curto prazo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), entrou no imbróglio e agendou reunião com Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, para hoje. O intuito de Maia é tentar entender o que está acontecendo para a demora do envio do IFA. Apesar dos ataques do governo brasileiro ao país asiático durante a pandemia, o parlamentar não acredita que o impasse seja político.

"O governo brasileiro interditou a relação com a China. Só fazem ataques ao embaixador. Agora está provada a importância do diálogo diplomático. Precisamos ao menos saber o que está acontecendo, qual é a razão de os insumos não chegarem ao Brasil (...) Tenho certeza de que não há ato político da China contra o Brasil. Mas precisamos compreender o que está acontecendo. Sem os insumos da China, não teremos vacina", disse Maia.

Os ataques feitos à China partiram de quem deveria tomar como princípio proteger as relações diplomáticas do Brasil. Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, responsabilizou em diversas oportunidades o país asiático pela pandemia da COVID-19. Em uma postagem em seu blog pessoal, titulada como “chegou o comunavírus, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou o regime do Partido Comunista Chinês e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Ernesto foi criticado ontem pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O advogado classificou a diplomacia brasileira como um “fracasso” e afirmou que “qualquer intercambista” faz mais pelo país do que o chanceler. “A alma do brasileiro é diplomática por natureza! O fracasso atual da nossa diplomacia não é somente um desastre para o país, mas também uma dissonância gigante com o povo brasileiro. Qualquer intercambista recém saído da escola faz mais pelo Brasil no exterior que Ernesto Araújo”, publicou.





ALERTA Com a escassez de insumos, a produção de mais lotes da CoronaVac pode ficar comprometida. Com cerca de 6 milhões de doses, aproximadamente 3 milhões de pessoas serão imunizadas nesta primeira rodada de vacinação - cada uma receberá duas doses -, o que corresponde a 1,4% da população brasileira, levando-se em conta que o país possui 212 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O alerta para a possível falta de doses foi endossado por João Gabbardo, Coordenador do Centro de Contingência à COVID-19 no governo de São Paulo. Gabbardo destacou que o primeiro lote disponibilizado ao Brasil não deve durar muito tempo e que gestores estaduais e municipais precisam se preparar para a ausência de imunizantes.

"Então, o que vai acontecer é que a população vai ter que estar preparada para isso [a falta]. Os gestores, os secretários de saúde, prefeitos e governadores precisam estar preparados para isso. Nós vamos começar a vacinação e, em determinados momentos, a vacinação terá de ser paralisada ou vai ter de ser reduzida aguardando a chegada de um novo lote. É certo que vai acontecer isso", disse, em entrevista à CNN Brasil.

Em Minas Gerais, por exemplo, foram disponibilizados 577.680 doses pelo Ministério da Saúde. É apenas o início de longo caminho, uma vez que 275.088 pessoas serão vacinadas neste primeiro momento. Ou seja, 1,2% dos mineiros estarão imunes com o primeiro lote, que, na avaliação do governo estadual, deve durar até o fim da semana.