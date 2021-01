Uberlândia recebe 11 mil doses da CoronaVac, número abaixo da demanda

Vacina é descarregada no aeroporto de Uberlândia (foto: Divulgação/PMMG) Uberlândia, maior cidade do Triângulo Mineiro, terá 11 mil das mais de 21,5 mil doses da vacina contra a COVId-19 que foram enviadas para a Superintendência Regional de Saúde (SRS) da região nesta terça-feira (19/01). O número é considerado baixo para a demanda mesmo em grupos prioritários. , maior cidade do Triângulo Mineiro, terádas mais de 21,5 mil doses dacontra aque foram enviadas para a Superintendência Regional de Saúde (SRS) da região nesta terça-feira (19/01). Oé consideradopara a demanda mesmo em









Uberlândia terá a maior quantidade de doses por ter metade da população dos 18 municípios que compõem a SRS. Contudo, o número está abaixo do esperado, que era de cerca de 18 mil doses. Sendo assim, haverá uma segmentação dentro do grupo prioritário da Fase 1 do plano imunização local. Até agora são pelo menos 50 mil cadastros feitos pela Prefeitura de Uberlândia.





A secretaria municipal de Saúde pretende priorizar profissionais de saúde ligados diretamente ao atendimento de casos de contágio de coronavírus, sejam eles de UTIs ou de pronto atendimento. No caso dos idosos, a prioridade são os cerca de 600 idosos que vivem nas 36 instituições de longa permanência e, posteriormente, aqueles que têm mais de 74 anos.





Início da vacinação em Uberlândia

A secretaria de Saúde pretende iniciar a vacinação ainda nesta terça (18/1) às 16h, no Uberlândia Tênis Clube, onde foram montadas 30 estações para aplicação.



No local serão imunizados os profissionais da saúde e a expectativa é de que neste primeiro dia o trabalho vá até às 21h. Todos os vacinados terão agendamento e serão avisados por meio de mensagens em seu celulares.



O mesmo procedimento também vai acontecer com os idosos, sendo que os que podem se deslocar serão recebidos no Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso (CEAI) mais próximo de suas residências.