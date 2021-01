Em véspera de Enem, alunos devem se concentrar no equilíbrio e prevenção

Andar de bicicleta, assistir a uma série na Netflix, usar o dia para descansar ou para revisar os estudos. Às vésperas da prova mais importante do ano para quem deseja ingressar em uma faculdade, a expectativa e a ansiedade são altas. Agora, realizar a prova em tempos de pandemia do novo coronavírus torna a situação mais conflitante. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 recebeu 6.121.363 inscrições. A 16ª Vara Federal Cível de Minas Gerais negou, ontem, o pedido do Ministério Público Federal para que as provas fossem adiadas. O exame está mantido para amanhã e dia 24. O jeito é buscar uma forma de relaxar dentro de casa. Especialistas e candidatos contam sobre os preparativos.





Larissa Gurgel Canuto Rocha, de 18 anos, fará pela primeira vez 'para valer' a prova do Enem. “Fiz nos dois anos anteriores também, mas apenas para treinar. Acabei de me formar no Colégio Santo Agostinho e pretendo cursar medicina”, disse. Ela acredita que a realização do Enem, este ano, necessitará de uma atenção redobrada, não apenas durante a aplicação para que não haja negligências quanto às medidas de proteção contra o coronavírus, como também na prova. “A preparação para o Enem, pelo menos pra mim, foi mais difícil do que o normal em função das aulas a distância, que dificultaram meu aprendizado”, disse a estudante.

Enem de 2019 em BH: neste ano, a preparação dos estudantes exigiu adaptação e disciplina para acompanhar as aulas on-line, diante do avanço da COVID-19 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 10/11/19)

Não foi fácil para a estudante a adaptação ao ensino virtual. “Não consegui me adaptar tão bem ao estilo de aula a distância, on-line, então tive que fazer o dobro de esforço para realmente entender a matéria e mesmo assim não aprendi efetivamente alguns conteúdos. Por esse motivo, as expectativas são menores do que as que eu tinha no início do ano para a prova, apesar de a esperança não ter sido diminuída”, contou.





A prática de meditação e yoga auxiliou Larissa a relaxar num momento tão conturbado. "É como se eu tirasse um tempo pra mim e pudesse renovar as minhas energias pra me manter na rotina dos estudos”, contou. Hoje, ela deve focar em práticas de respiração e investir no exercício físico. “Sair para caminhar e malhar um pouco, além de, claro, deixar todo o material já preparado para domingo (amanhã)”, acrescentou.





Letícia Samanta de Sá Duarte, de 21, é aluna do cursinho Chromos e está apreensiva. Isso porque ela não se sente totalmente segura para a realização do exame, devido aos altos números de casos de COVID-19 relatados nos últimos dias no país. “Mas venho me preparando desde fevereiro de 2020, assistindo às aulas, fazendo simulados, estou bem confiante em relação à prova”, relatou.

Praticante de yoga, Larissa Gurgel está preocupada com medidas para prevenir a contaminação pelo coronavírus (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press )

Ela contou que o essencial, hoje, é estar com pessoas que ama e que dão apoio neste momento tão apreensivo. “Relaxar também... Assistindo a um filme, fazendo exercícios físicos, é o que tem me ajudado nesta situação que estamos vivendo", disse. Hoje, ela pretende descansar, ficar em casa assistindo a um filme e dormir cedo para ir tranquila para a prova.





Paulo Antônio Padrão Rossi Lima, de 18, cursa o terceiro ano no Coleguium e se adiantou na semana passada para comprar as canetas para a realização da prova. “Comprei logo que a prefeitura anunciou o fechamento do comércio”, contou. Ele quer seguir a carreira de médico. Ontem, planejou assistir a uma série de TV e jogar videogame. “Pretendo tirar o dia para descansar mesmo", acrescentou.





Respiração controlada





Ficar com a família, manter a rotina em uma versão mais suave e dormir cedo são atitudes importantes na véspera das provas, de acordo com a professora de matemática do Chromos Vitoria Willani. “Tomar cuidado com a alimentação e não comer nada muito pesado no dia anterior e nem no dia da prova é algo fundamental. Uma revisão durante a manhã/tarde pode ser bem-vinda, mas guardar o turno da noite para descanso também é recomendado. Não recomendaria nada muito diferente do seu habitual. Então, não faça nada muito diferente do que costuma fazer. Leia um livro, assista a um filme e relaxe”, disse.





O psicólogo Davi Castelo Branco Avelar reforça as orientações da professora. Mas ainda recomenda ficar longe dos livros na reta final. “Não é indicado estudar na reta final. O preparo já tem que ter sido feito e neste último dia o candidato não vai conseguir se preparar melhor. Inclusive, grande parte dos candidatos têm sempre a sensação de despreparo. E isso é normal. De fato, nunca estaremos preparados. Isso porque, quando vamos fazer uma prova, não há preparo suficiente já que as questões são desconhecidas. Não temos condição de controlar esse momento. Não devemos estimular o estresse”, afirma.

Descansar durante o dia, com jogo de videogame, é o que pretende Paulo Rossi, que quer ser médico (foto: Arquivo pessoal)

E se bater aquele “branco” na hora de responder a uma das questões? Davi sugere: “O 'branco' durante prova – o esquecimento – é um momento de carga enorme de ansiedade que apaga a memória temporariamente. Se ocorrer, feche os olhos, controle a respiração, diminua o ritmo que o estado natural do corpo retoma e a memória também.”





Além disso, Geraldo Junio dos Santos, supervisor do ensino médio do Colégio Santo Agostinho – Unidade Nova Lima, na Grande Belo Horizonte, destaca: “Nesta reta final, a melhor dica é combater a ansiedade e afastar maus pensamentos de que as coisas poderão dar errado. A chave para o sucesso passa também pelos pensamentos positivos.”

















"Não é indicado estudar na reta final. O preparo já tem que ter sido feito”





Davi Castelo Branco Avelar,

psicólogo

Transporte reforçado e máscara obrigatória





A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) preparam operação de trânsito e transporte coletivo amanhã e no dia 24 para o atendimento aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. A mudança tem como objetivo facilitar o atendimento de milhares de inscritos que realizarão o exame nos dois dias de prova.





Os participantes devem ingressar no local de prova entre as 11h30 e as 12h59. O portão fecha às 13h e o edital é claro: ninguém entra após esse horário. Todos devem se dirigir às suas salas de aplicação designadas no Cartão de Confirmação do Enem. A prova será iniciada às 13h30.





De acordo com a BHTrans, os quadros de horários de 102 linhas do transporte coletivo, que atendem aos locais de prova, serão reforçados a partir das 9h30, com mais ônibus visando ao cumprimento do horário de início do exame, e das 18h às 20h, após o término. Os candidatos podem consultar o quadro de horários na página da BHTrans no Portal da Prefeitura (www.prefeitura.pbh.gov.br/bhtrans), onde as informações estarão disponíveis a partir de hoje. Os candidatos podem ainda fazer a busca de quais linhas devem usar para chegar ao local de prova e dos horários dos ônibus, nos aplicativos SIU Mobile e BHBus+.





O metrô também vai operar em horário especial, das 5h40 às 21h30, ininterruptamente. Das 10h às 13h, o intervalo entre as viagens será de 15 minutos. Nos demais horários, o intervalo será de 25 minutos. A CBTU-BH orienta os inscritos a prestar atenção ao horário de funcionamento do metrô e aos intervalos das viagens e se programem para chegar ao local de prova com antecedência.





A companhia reforça que permanece obrigatório o uso de máscara sobre o nariz e boca em todas as estações e dependências do metrô, conforme determinado pelo Decreto municipal 17.322/20 e a medida é válida por tempo indeterminado. Usuários precisam ficar atentos ao cumprimento da norma, já que a publicação impõe que os estabelecimentos de serviços deverão impedir a entrada e a permanência em seu interior de pessoas sem máscaras ou cobertura no rosto.





Agentes da unidade integrada de trânsito – BHTrans, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Guarda Municipal de Belo Horizonte – vão operar o tráfego na região dos locais de prova e nos corredores de acesso, para garantir a mobilidade dos estudantes.





Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como as universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais de trânsito para priorizar a chegada dos candidatos, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos de estacionamento.





Siu Mobile





Com o aplicativo para celulares SIU Mobile, o usuário saberá o tempo estimado para o ônibus pelo ponto, o que oferece mais comodidade e agilidade para os passageiros planejarem o seu dia. Com a mais nova versão, ao clicar em um ponto de ônibus de qualquer linha é possível ver o coletivo se movendo no mapa no trajeto até chegar ao ponto. Acesse e baixe o aplicativo pelo site www.siumobile.com.br.