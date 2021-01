Guerra do tráfico de drogas em Contagem provoca mais uma execução

Vítima foi abordada por dois homens próximo a um ponto de venda de drogas em Contagem (foto: Reprodução/Google Street View) gangues do tráfico de drogas é apontada pelas polícias Militar e Civil como a responsável pelo assassinato, nesta sexta-feira (15/1), em frente ao número 379 da Rua Nova Almeida, Bairro Estrela Dalva, em Contagem. Victor Luiz Matheus Honório, de 19 anos, foi assassinado por dois homens que pararam um carro e o chamaram, antes de atirarem para executá-lo. A guerra entredo tráfico de drogas é apontada pelas polícias Militar e Civil como a responsável pelo assassinato, nesta sexta-feira (15/1), em frente ao número 379 da Rua Nova Almeida, Bairro, em Contagem. Victor Luiz Matheus Honório, de 19 anos, foi assassinado por dois homens que pararam um carro e o chamaram, antes de atirarem para





18:27 - 15/01/2021 PM estoura laboratório de drogas no Jonas Veiga, em Belo Horizonte drogas, quando dois homens chegaram, num Honda Civic, de cor prata, chamando a vítima. Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (BO), o homem estava nesse endereço, que era um ponto de venda de, quando dois homens chegaram, num Honda Civic, de cor prata, chamando a vítima.





Quando o rapaz se aproximou, foi agarrado pelo colarinho e os ocupantes do veículo gritavam com ele. “É você mesmo, desgraça”, seria uma das afirmações, em voz alta, segundo testemunhas. Nesse instante, Victor conseguiu se desvencilhar, mas acabou sendo atingido, com seis tiros, na cabeça e costas.





Disputa entre traficantes





Segundo foi apurado pelos policiais, Victor era conhecido da PM por diversas passagens. Ele teria sido vítima da guerra entre traficantes dos bairros São Matheus, Estrela Dalva e Vila Francisco Mariano, em Contagem.





A principal suspeita é que o executor tenha sido um homem conhecido pela alcunha de Testinha, que estaria acompanhado de um comparsa. Os chefes da quadrilha seriam dois homens conhecido por Mailson e Vitinho. As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios de Contagem.