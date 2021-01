Falta de oxigênio causa desespero e mortes pela COVID-19 em Manaus

Cilindro de oxigênio chega ao Hospital 28 de agosto, em Manaus, ontem. Familiares reclamam da falta de oxigênio para pacientes internados na instituição e chegam a pedir ajuda pelas redes sociais (foto: SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO)





Com a nova explosão de casos de COVID-19 no Amazonas, Manaus, a capital, vive uma situação dramática nos últimos dias. Ontem, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais da cidade, levando pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatos desesperados de médicos e moradores da capital amazonense. O Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), ligado à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), ficou cerca de quatro horas sem o insumo, indispensável no tratamento de síndromes respiratórias, um dos sintomas mais graves da doença causada pelo novo coronavírus. O Amazonas registrou 3.816 casos e 51 mortes em 24 horas. E o novo coronavírus segue avançando Brasil afora. Ontem, foram mais 1.131 mortes e 67.758 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde. Ao todo, já são 207.095 óbitos desde março do ano passado e 8.324.294 diagnósticos confirmados.





Por meio de posts, moradores da capital amazonense relataram o cenário de "terror" na cidade e pedem a ajuda de outros estados e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Com vídeos, fotos e relatos, a “tag” no Twitter já começou circular por todo o mundo. A frase “oxigênio para Manaus” e a palavra “Manaus” ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.



Em desabafo que circulou pelas redes sociais, a técnica de enfermagem aposentada Solange Batista descreveu a situação e demonstrou preocupação com a irmã, paciente com COVID-19 internada no HUGV, no Centro de Manaus. “Não tem oxigênio. Minha irmã está sendo 'ambuzada' para sobreviver, com 60% de saturação. E não é só ela, pois tem muita gente com o mesmo problema. Famílias estão comprando oxigênio. É um descaso, em um hospital federal, tanta gente morrendo por asfixia”, afirmou. “Ambuzar” é uma expressão usada para a oxigenação mecânica, em que um profissional precisa ficar bombeando um balão de oxigênio com as mãos, o que é exaustivo e precisa de revezamento constante.





“Acabou o oxigênio, tem muita gente morrendo. Peço misericórdia”, denunciou um profissional de saúde de hospital do bairro da Redenção. O presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Vianna, também divulgou um vídeo em que afirma ter alertado para a situação dos hospitais da cidade. “Neste momento, faço um apelo a todas as autoridades e profissionais de saúde para que se unam de forma emergencial para encontrar solução para o problema. Transportar oxigênio de outros estados em caráter de guerra é uma necessidade para salvar vidas.”





Segundo profissionais de saúde , a maioria dos hospitais da cidade sofre o mesmo problema. Além do HUGV, há registro de falta do insumo nos hospitais Fundação de Medicina Tropical e 28 de Agosto e nos serviços de pronto-atendimento (SPAs) da cidade. “Estão relatando efusivamente que o oxigênio acabou em instituições como o Hospital Universitário Getúlio Vargas e serviços de pronto-atendimento, como o SPA José de Jesus Lins de Albuquerque. Há informações de que uma ala inteira de pacientes morreu sem ar”, disse o doutor em epidemiologia e pesquisador da Fiocruz Amazônia Jesem Orellana, em entrevista à Folha de S.Paulo. “Acabou o oxigênio e os hospitais viraram câmaras de asfixia. Os pacientes que conseguirem sobreviver, além de tudo, devem ficar com sequelas cerebrais permanentes”, completou.





Reunião de emergência





Após reunião de emergência, o Ministério da Saúde mobilizou governadores para receberem, pelo menos, 750 pacientes transferidos de Manaus com a ajuda da Força Aérea Brasileira (FAB). O Hospital Universitário de Teresina, no Piauí, recebeu ontem as primeiras transferências. Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará devem receber pacientes hoje. No início desta semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus para apresentar ações e anunciar que a cidade seria prioridade da pasta no enfrentamento à pandemia. Na ocasião, prometeu atender 100% da demanda de materiais hospitalares do estado.



Mas a visita foi marcada pela insistência no tratamento precoce de pacientes com medicamentos sem eficácia comprovada, contrariando as recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e da OMS. "Não tem como resolver essa situação se não transformarmos o atendimento precoce em prioridade, que aliás já é a prioridade do prefeito atual." recomendou o ministro.





Sem citar qualquer prova, o presidente Jair Bolsonaro disse que a crise de saúde em Manaus deve-se à falta do "tratamento precoce". Ele desestimulou a adoção de medidas eficazes contra a pandemia, como uso de máscara e distanciamento social. "Não faziam tratamento precoce. Aumentou assustadoramente o número de mortes. Mortes por asfixia, porque não tinha oxigênio. O governo estadual e o municipal deixaram acabar o oxigênio", destacou o presidente a apoiadores na terça-feira.





Circulação de pessoas proibida





O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou que o Amazonas vive "o momento mais crítico da pandemia, algo sem precedentes”. Na tarde de ontem, ele anunciou um decreto que proíbe a circulação de pessoas em Manaus entre as 19h e as 6h. Todas as atividades, exceto serviços essenciais, também estão proibidas. Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pelo novo coronavírus, contra 2.128 em abril de 2020, pior mês desde o início da pandemia. Até quarta-feira, mais de 5,8 mil morreram por COVID-19 no estado. O número de sepultamentos em Manaus quintuplicou em um mês, segundo dados divulgados pela prefeitura. Na quarta-feira, 198 enterros ocorreram na capital, dos quais 87 tinham confirmação para COVID-19 e sete eram de casos suspeitos. Em 13 de dezembro, foram 36 óbitos, seis com resultado positivo para o vírus. Isso representa um aumento de 450%.



Segundo o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêllo, as empresas fornecedoras de oxigênio entraram em colapso por não conseguir atender à demanda pelo insumo, que dobrou em relação ao primeiro pico da pandemia, em abril e maio. "Nós estamos com consumo (diário) acima de 70 mil metros cúbicos de oxigênio", declarou. Em nota, o governo do Amazonas afirma que, na noite de quarta-feira (13/1) "a empresa fornecedora da maior parte dos gases medicinais à rede pública estadual oficializou 'dificuldades em relação à execução do plano logístico para a entrega de insumos e a alta demanda que vinha ocorrendo' na rede pública de saúde".





Nova variante

Cientistas de 10 instituições, entre elas o Imperial College London e a Universidade de Oxford, ambas na Inglaterra, e o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, publicaram um artigo descrevendo casos de uma nova variante detectada em pacientes de Manaus, que recebeu o nome de P.1. O estudo analisou o material genético de 31 amostras de pacientes com COVID-19 na capital do Amazonas colhido entre os dias 15 e 23 de dezembro. Desses, 13 indivíduos (ou 42% do total) apresentavam justamente essa nova linhagem.





É esperado que, durante uma pandemia, o vírus sofra mutações conforme é transmitido de pessoa para pessoa. O monitoramento dessas alterações no código genético ajuda a acompanhar os casos preocupantes e eventualmente tomar medidas que bloqueiem a cadeia de transmissão. O que chama a atenção no caso dessa variante manauara é que as mudanças ocorreram nos genes que codificam a espícula, a estrutura que fica na superfície do vírus e permite que ele invada as células do nosso corpo. Isso pode deixar o coronavírus ainda mais infeccioso.





Não se sabe, no entanto, se a nova variante tem alguma influência neste cenário caótico em que vive a cidade. Nos próximos dias, os cientistas pretendem aumentar o número de amostras analisadas para entender o impacto que a nova linhagem tem em Manaus e se ela é realmente mais transmissível que as versões anteriores.