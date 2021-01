Mais de 8 anos depois, estádio em Ituiutaba pode sair, ao custo de R$ 5mi

Estádio tem 58% das obras executadas (foto: Divulgação/Prefeitura de Ituiutaba) obras do Estádio Municipal de Ituiutaba serão retomadas na próxima semana. Com pouco mais da metade do projeto executado, a promessa da prefeita recém-empossada, Leandra Guedes (Avante), é de finalização depois de quase nove anos do início do projeto. Para isso, o custo beira R$ 5 milhões. Asdo Estádio Municipal deserãona próxima semana. Com pouco mais da metade do projeto executado, a promessa da prefeita recém-empossada, Leandra Guedes (Avante), é dedepois de quase nove anos do início do projeto. Para isso, obeira









Iniciada em 2012 e com histórico de interrupções e atrasos, as últimas medições apontam 58% do trabalho concluído. Recursos na casa de R$ 4.998.130,36 foram liberados recentemente e depositados ao Município. Segundo a Prefeitura, o valor garante o andamento das obras. que depois de iniciadas, pararam em 2015. Retomadas em 2018, também não anadaram por muito tempo.



Os investimentos na construção do Estádio Municipal Júlia do Prado contam com recursos da Prefeitura de Ituiutaba e do Ministério dos Esportes, que ultrapassarão R$ 12,5 milhões.





O estádio terá a capacidade para 18 mil torcedores, com as arquibancadas todas cobertas e com cadeiras, vestiários, quadra para aquecimento, banheiros, salas de imprensa, 4 cabines de TV, 12 cabines de rádio, 28 camarotes, estacionamento e lanchonetes.





Fazendinha



A estrutura vai substituir o Estádio da Fazendinha, local onde eram feitas as partidas do antigo Ituiutaba Esporte. Em 2011, quando o clube subiu para a série B do campeonato Brasileiro, o time se mudou para Varginha e trocou de nome para Boa Esporte, uma vez que a antiga Fazendinha não poderia receber jogos do torneio.